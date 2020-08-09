Звездный путь в стиле Тарантино или перезапуск: Paramount готовят новый фильм

Звездный путь / скриншот

Студия Paramount спустя 4 года после провального 3 части Звездного Пути с Крисом Праттом, задумала новый фильм, однако нужно выбрать из трех проектов.

Paramount решает, не снять ли Стар трек в стиле фильма Тарантино, пишет издание Deadline со ссылкой на свои источники.

После провальной 3 части Стар трек: Бесконечность, студия взяла паузу, чтобы люди смогли забыть о неудачном фильме. Но теперь накопилось сразу 3 проекта, из которых нужно выбрать один.

Еще несколько лет назад Квентин Тарантино предложил снять Стар Трек в стиле 30-х годов, и его прочили на место режиссера, однако, в 2019 году от фильмы якобы отказались. Но по информации издания, сейчас идею вытащили из пыльной шухляды - но уже без Тарантино в режиссерском кресле.

Вторая идея - полностью переснять франшизу - с новым актерским составом, от сценариста Фарго и Легиона Ноа Хоули. Его пока что "заморозили", так как сюжет о смертельном вирусе в текущей ситуации кажется неуместным. При этом режиссер на грани ухода.

Третий вариант - снять 4 часть с теми же актерами, но выйдет дороже всего, ибо актерский состав подобрался не из простых.

Говорят, что до конца 2020 года одному из проектов должны дать ход - но пока что неизвестно, какому.

Напомним, что в октябре 2020 выходит 3 сезон сериала Star Track Discovery на Netflix - о событиях с параллельными вселенными, в котором иногда появляется вулканец Спок.