Звездный путь Дискавери 3 - дата выхода, актеры, сюжет и официальный трейлер

Звездный путь Дискавери 3 - дата выхода / CBS

Новый сезон сериала Звездный путь Дискавери 3 выходит в октябре 2020. Теперь станет изветсно, куда Майкл Бернем с экипажем попадет после побега о всех параллельных миров.

Пока что известен только стандартный актерский состав, но по словам создателей, ожидаются новые приятные сюрпризы.

По сюжету третьего сезона шоу, экипаж Дискавери окажется в далеком будущем — через 900 лет после событий оригинального сериала Звездный путь.

В тизере шоу Майкл Бернем устанавливает истрепанный флаг Федерации на некой пустынной планете.

Новые хитросплетения с путешествиями во времени и по параллельных мирах - прилагаются. Шоуранеры снова обещают сюрпризы и встречи со старыми героями.

Звездный путь Дискавери 3 - актеры и роли

Соникуа Мартин-Грин — Майкл Бернем

Даг Джонс — Сару

Шазад Латиф — Эш Тайлер

Энтони Рэпп — Пол Стеметс

Мэри Вайзман — Сильвия Тилли

Джейсон Айзекс — Габриэль Лорка

Уилсон Крус — Хью Калбер

Энсон Маунт — Кристофер Пайк

Мишель Йео — Филиппа Джорджиу

Шазад Латиф — Вок

Мэри Чиффо — Л’Релл

Джеймс Фрейн — Сарек

Джейн Брук — Катрина Корнвэлл

Кеннет Митчелл — Кол

Рэйн Уилсон — Гарри Мадд

Тиг Нотаро — Джет Рено

Итан Пек — Спок

Рэйчел Анчерил — Нан

Звездный путь Дискавери 3 сезон официальный трейлер на ютуб:

Эпизоды будут выходить еженедельно в сервисе CBS All Access — первую серию выпустят 15 октября. В грядущий сезон войдёт 13 эпизодов.

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