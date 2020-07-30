Звездный путь Дискавери 3 - дата выхода, актеры, сюжет и официальный трейлер

Появились интригующие подробности нового 3 сезона сериала Звездный путь Дискавери. Сериал получил 13 серий, которые выйдет осенью 2020.
Новый сезон сериала Звездный путь Дискавери 3 выходит в октябре 2020. Теперь станет изветсно, куда Майкл Бернем с экипажем попадет после побега о всех параллельных миров.
Пока что известен только стандартный актерский состав, но по словам создателей, ожидаются новые приятные сюрпризы.
По сюжету третьего сезона шоу, экипаж Дискавери окажется в далеком будущем — через 900 лет после событий оригинального сериала Звездный путь.
В тизере шоу Майкл Бернем устанавливает истрепанный флаг Федерации на некой пустынной планете.
Новые хитросплетения с путешествиями во времени и по параллельных мирах - прилагаются. Шоуранеры снова обещают сюрпризы и встречи со старыми героями.
Звездный путь Дискавери 3 - актеры и роли
- Соникуа Мартин-Грин — Майкл Бернем
- Даг Джонс — Сару
- Шазад Латиф — Эш Тайлер
- Энтони Рэпп — Пол Стеметс
- Мэри Вайзман — Сильвия Тилли
- Джейсон Айзекс — Габриэль Лорка
- Уилсон Крус — Хью Калбер
- Энсон Маунт — Кристофер Пайк
- Мишель Йео — Филиппа Джорджиу
- Шазад Латиф — Вок
- Мэри Чиффо — Л’Релл
- Джеймс Фрейн — Сарек
- Джейн Брук — Катрина Корнвэлл
- Кеннет Митчелл — Кол
- Рэйн Уилсон — Гарри Мадд
- Тиг Нотаро — Джет Рено
- Итан Пек — Спок
- Рэйчел Анчерил — Нан
Звездный путь Дискавери 3 сезон официальный трейлер на ютуб:
Эпизоды будут выходить еженедельно в сервисе CBS All Access — первую серию выпустят 15 октября. В грядущий сезон войдёт 13 эпизодов.
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