Мандалорец 2: появился первый официальный трейлер сериала

Мандалорец 2 сезон - официальный трейлер / Twitter

Disney показали первый официальный трейлер 2 сезона сериала Мандалорец, в котором раскрыли сюжет новой главы.

В новом сезоне Мандалорец вместе со своим малышом отправляются на поиски джедаев.

Как говорят голоса за кадром - ему придется искать главных врагов планеты Мандалор - "волшебников" джедаев, ведь только они смогут позаботиться и обучить ребенка.

В трейлере также показали, что Мандалорец посетит Татуин, таинственную ледяную планету, а в морском порту и встретит джедая первый раз.Читайте такжеМандалорец 2 сезон: дата выхода, актеры и роли

Мандалорец 2 сезон смотреть трейлер онлайн:

"Wherever I go, he goes." Watch the brand new trailer for #TheMandalorian and start streaming the new season Oct. 30, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/0E3mtUcZO9 — The Mandalorian (@themandalorian) September 15, 2020

Напомним, что 2 сезон сериала Мандалорец выходит 30 октября на Disney+.