Мандалорец 2: появился первый официальный трейлер сериала

В первом официальном трейлер сериала Мандалорец-2 раскрыли новых персонажей и сюжет.
Disney показали первый официальный трейлер 2 сезона сериала Мандалорец, в котором раскрыли сюжет новой главы.
В новом сезоне Мандалорец вместе со своим малышом отправляются на поиски джедаев.
Как говорят голоса за кадром - ему придется искать главных врагов планеты Мандалор - "волшебников" джедаев, ведь только они смогут позаботиться и обучить ребенка.
В трейлере также показали, что Мандалорец посетит Татуин, таинственную ледяную планету, а в морском порту и встретит джедая первый раз.Читайте такжеМандалорец 2 сезон: дата выхода, актеры и роли
Мандалорец 2 сезон смотреть трейлер онлайн:
"Wherever I go, he goes." Watch the brand new trailer for #TheMandalorian and start streaming the new season Oct. 30, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/0E3mtUcZO9— The Mandalorian (@themandalorian) September 15, 2020
Напомним, что 2 сезон сериала Мандалорец выходит 30 октября на Disney+.