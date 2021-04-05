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Начались долгожданные съемки бонусной серии сериала Друзья

5 апреля 2021, 18:24

HBO Max запустил съемки нового серии из сериала Друзья с актерами и создателями шоу.

Друзья - спецвыпуск
Друзья - спецвыпуск / кадр из фильма

Спустя годы сомнений и пару лет подготовки, наконец начался съемочный процесс нового спецэпизода сериала Друзья, который выйдет на экраны до 2021 года.

Как сообщает Deadline со ссылкой на источники, 5 апреля стартовали съемки спецэпизода сериала Друзья, который ранее переносился из-за коронавируса.

Съёмки пройдут в павильоне Stage 24 студии Warner Bros. в Калифорнии, где на протяжении десяти сезонов записывался оригинальный сериал.

В эпизоде вернутся Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. К ним в этот раз присоединяться создатели ситкома Марта Кауффман и Дэвид Крейн. Эпизод выйдет в стиле интервью, и фанаты узнают ответы на спорные вопросы о шоу, которые много лет оставались открытыми.

В HBO Max уже объявили, что отдельный эпизод не является продолжением Друзей.

Как известно, первый трейлер уже вышел в декабре 2020 года.

Дата премьеры специального эпизода пока неизвестна.

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