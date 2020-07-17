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Netflix снимет сериал по известной компьютерной игре

Фанатов популярной игры Dragon’s Dogma ждет большой сюрприз.

17 июля 2020, 16:40
Netflix снимет-сериал по известной компьютерной игре

Популярный онлайн-стриминг Netflix опубликовал постер и первые кадры аниме-сериала Dragon’s Dogma — адаптации одноименной популярной игры в жанре экшен-RPG от компании Capcom.

Об этом сообщают западные СМИ.

Сериал был анонсирован еще в марте 2019 года — вместе с аниме-фильмом по Видоизмененному углероду, продолжением Призрака в доспехах, адаптациями популярных манг Spriggan и Supercrooks и оригинальным проектом Vampire in the Garden.

Завязка Dragon’s Dogma не будет изменена по сравнению с игрой — дракон крадет сердце главного героя, но тот остается в живых. Он находит в себе силы и отправляется за сердцем.

Режиссер Dragon’s Dogma — Синъя Сугай (Walking Meat), автория сценария — Курасуми Сунаяма (Tengen Toppa Gurren Lagann).

Напомним, ранее компания Netflix приобрела эксклюзивные права на трансляцию нового фильма про легедарного героя Спанчбоба (Губки-Боба) у киностудии Paramount.

сериал аниме Netflix
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