Netflix продлил сериал Кровь Зевса на 2 сезон

Телесервис Netflix продлил на 2 сезон сериал Кровь Зевса, который снимали авторы популярной франшизы Castlevania.
Сериал Кровь Зевса, который вышел на Netflix 27 октября официально продлили на 2 сезон.
Создатель сериала Castlevania Студия Powerhouse, которая выпустила дебютный сезон Крови Зевса продолжит работу над вторым сезоном.
Известие появилось в коротком ролике в Twitter Netflix, показав момент из первого сезона.
"У Мойр новости! Приключения Харона продолжатся во втором сезоне Крови Зевса", - говорится в сообщении
Студия Powerhouse также работает для Netflix над анимационной адаптацией серии игр Castlevania.
Компания займется производством и второго сезона Blood of Zeus уже в ближайшее время.
Точно пока неизвестно, выступят ли сценаристами продолжения братья Парлапанидес, а режиссером Шаунт Нигогосян, которые работали над первым сезоном сериала Кровь Зевса.
Кровь Зевса 2 сезон - актеры и роли
- Дерек Филлипс - Херон
- Джейсон О'Мара - Зевс
- Клаудия Кристиан - Гера
- Элиас Туфексис - Серафим
- Мэми Гаммер - Электра
- Крис Диамантопулос - Эвиос
- Джессика Хенвик - Алексия
- Мелина Канакаредес - Ариана
- Мэттью Мерсер - Гермес
- Адетокумбо МакКормак - Кофи
Напомним, что Netflix опубликовал финальный трейлер 4 сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины.