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Netflix продлил сериал Кровь Зевса на 2 сезон

3 декабря 2020, 21:04

Телесервис Netflix продлил на 2 сезон сериал Кровь Зевса, который снимали авторы популярной франшизы Castlevania.

Кровь Зевса 2 сезон
Кровь Зевса 2 сезон / кадр из сериала

Сериал Кровь Зевса, который вышел на Netflix 27 октября официально продлили на 2 сезон.

Создатель сериала Castlevania Студия Powerhouse, которая выпустила дебютный сезон Крови Зевса продолжит работу над вторым сезоном.

Известие появилось в коротком ролике в Twitter Netflix, показав момент из первого сезона.

"У Мойр новости! Приключения Харона продолжатся во втором сезоне Крови Зевса", - говорится в сообщении

Студия Powerhouse также работает для Netflix над анимационной адаптацией серии игр Castlevania.

Компания займется производством и второго сезона Blood of Zeus уже в ближайшее время.

Точно пока неизвестно, выступят ли сценаристами продолжения братья Парлапанидес, а режиссером Шаунт Нигогосян, которые работали над первым сезоном сериала Кровь Зевса.

Кровь Зевса 2 сезон - актеры и роли

  • Дерек Филлипс - Херон
  • Джейсон О'Мара - Зевс
  • Клаудия Кристиан - Гера
  • Элиас Туфексис - Серафим
  • Мэми Гаммер - Электра
  • Крис Диамантопулос - Эвиос
  • Джессика Хенвик - Алексия
  • Мелина Канакаредес - Ариана
  • Мэттью Мерсер - Гермес
  • Адетокумбо МакКормак - Кофи

Напомним, что Netflix опубликовал финальный трейлер 4 сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины.

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