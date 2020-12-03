Netflix продлил сериал Кровь Зевса на 2 сезон

Кровь Зевса 2 сезон / кадр из сериала

Сериал Кровь Зевса, который вышел на Netflix 27 октября официально продлили на 2 сезон.

Создатель сериала Castlevania Студия Powerhouse, которая выпустила дебютный сезон Крови Зевса продолжит работу над вторым сезоном.

Известие появилось в коротком ролике в Twitter Netflix, показав момент из первого сезона.

"У Мойр новости! Приключения Харона продолжатся во втором сезоне Крови Зевса", - говорится в сообщении

Студия Powerhouse также работает для Netflix над анимационной адаптацией серии игр Castlevania.

Компания займется производством и второго сезона Blood of Zeus уже в ближайшее время.

Точно пока неизвестно, выступят ли сценаристами продолжения братья Парлапанидес, а режиссером Шаунт Нигогосян, которые работали над первым сезоном сериала Кровь Зевса.

Кровь Зевса 2 сезон - актеры и роли

Дерек Филлипс - Херон

Джейсон О'Мара - Зевс

Клаудия Кристиан - Гера

Элиас Туфексис - Серафим

Мэми Гаммер - Электра

Крис Диамантопулос - Эвиос

Джессика Хенвик - Алексия

Мелина Канакаредес - Ариана

Мэттью Мерсер - Гермес

Адетокумбо МакКормак - Кофи

Напомним, что Netflix опубликовал финальный трейлер 4 сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины.