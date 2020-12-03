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Ктулху, новый Гитлер и конец света: вышел трейлер 4 части Приключений Сабрины

3 декабря 2020, 18:30

Телесервис Netflix показал финальный трейлер последней части сериала Леденящие душу приключения Сабрины.

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон
Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон / Netflix

Новый сериал - Леденящие душу приключения Сабрины подходит к концу. Это римейк сериала снятого по мотивам работ Archie Comics 1996-2003 гг. Тогда это был сериал "Сабрина - маленькая ведьма", и сюжет показывал взросление девушки, окончание школы и учабу в колледже.

Новый сериал - "Леденящие душу приключения Сабрины" также основан на комиксах того же издателя - но альтернативной версии. Это не комедия, а мистический хорррор.

Съемками занимались Netflix и Warner Bros, все 4 сезона (или части) доступны на Netflix ( кроме 4 сезона, который выходит 31 декабря).

Главную роль сыграла Кирнан Шипка - внешне похожая на свою предшественницу Мелиссу Джоан Харт.

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон - сюжет

После того, как Сабрина создала временную петлю, отказавшись себя убить, и "спасла" мир, "раздвоившись" для правления в аду и на земле, в мире начались тотальные проблемы - и не только с магией. Кроме всяких неожиданных исчезновений вещей и людей, маги узнали, что на мир надвигаются сверхъестественные существа, которые прибывают всегда, когда нужно исправить "error 404", только методом уничтожения мира.Читайте такжеЛеденящие душу приключения Сабрины - 4 сезон будет последним

Сабрина раскрывает всем свой обман о двойнике, и вместе с демоническими силами пытается как-то спасти мир, не умирая самой.

В трейлере эффектно показали и демонов и небожителей, и даже тварь со щупальцами, внешне слишком похожую на легендарного Ктулху.

Открылась также интрига по поводу отца Пруденс - он приобрел форму в стиле СС, и кажется, единственный, кто радуется уничтожению мира.

Незавидная роль, судя по всему, ждет Лиллит. А вот, что случилось с Люцифером - не показали, однако мелькнул персонаж с крылышками за спиной - стал ли он снова ангелом, или это другое сверхъестественное существо - неясно.

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон - актеры

  • Кирнан Шипка
  • Росс Линч
  • Люси Дэвис
  • Шанс Пердомо
  • Мишель Гомес
  • Джаз Синклер
  • Тати Габриэль
  • Аделина Рудольф
  • Ричард Койл
  • Миранда Отто
  • Эбигейл Коуэн
  • Лахлан Уотсон
  • Гэвин Лэзервуд
  • Лаклан Уотсон
  • Эбигейл Коуэн
  • Сара Джейн Редмонд
  • Аннет Рейли
  • Тай Вуд
  • Эдриан Хау
  • Джастин Добис
  • Крис Розамонд
  • Альвина Огаст

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон финальный трейлер:

Напомним, все 12 серий сериала Леденящие душу приключения Сабрины будут доступны 31 декабря 2020 на Netflix.

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