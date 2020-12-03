Ктулху, новый Гитлер и конец света: вышел трейлер 4 части Приключений Сабрины

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон / Netflix

Новый сериал - Леденящие душу приключения Сабрины подходит к концу. Это римейк сериала снятого по мотивам работ Archie Comics 1996-2003 гг. Тогда это был сериал "Сабрина - маленькая ведьма", и сюжет показывал взросление девушки, окончание школы и учабу в колледже.

Новый сериал - "Леденящие душу приключения Сабрины" также основан на комиксах того же издателя - но альтернативной версии. Это не комедия, а мистический хорррор.

Съемками занимались Netflix и Warner Bros, все 4 сезона (или части) доступны на Netflix ( кроме 4 сезона, который выходит 31 декабря).

Главную роль сыграла Кирнан Шипка - внешне похожая на свою предшественницу Мелиссу Джоан Харт.

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон - сюжет

После того, как Сабрина создала временную петлю, отказавшись себя убить, и "спасла" мир, "раздвоившись" для правления в аду и на земле, в мире начались тотальные проблемы - и не только с магией. Кроме всяких неожиданных исчезновений вещей и людей, маги узнали, что на мир надвигаются сверхъестественные существа, которые прибывают всегда, когда нужно исправить "error 404", только методом уничтожения мира.Читайте такжеЛеденящие душу приключения Сабрины - 4 сезон будет последним

Сабрина раскрывает всем свой обман о двойнике, и вместе с демоническими силами пытается как-то спасти мир, не умирая самой.

В трейлере эффектно показали и демонов и небожителей, и даже тварь со щупальцами, внешне слишком похожую на легендарного Ктулху.

Открылась также интрига по поводу отца Пруденс - он приобрел форму в стиле СС, и кажется, единственный, кто радуется уничтожению мира.

Незавидная роль, судя по всему, ждет Лиллит. А вот, что случилось с Люцифером - не показали, однако мелькнул персонаж с крылышками за спиной - стал ли он снова ангелом, или это другое сверхъестественное существо - неясно.

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон - актеры

Кирнан Шипка

Росс Линч

Люси Дэвис

Шанс Пердомо

Мишель Гомес

Джаз Синклер

Тати Габриэль

Аделина Рудольф

Ричард Койл

Миранда Отто

Эбигейл Коуэн

Лахлан Уотсон

Гэвин Лэзервуд

Лаклан Уотсон

Эбигейл Коуэн

Сара Джейн Редмонд

Аннет Рейли

Тай Вуд

Эдриан Хау

Джастин Добис

Крис Розамонд

Альвина Огаст

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон финальный трейлер:

Напомним, все 12 серий сериала Леденящие душу приключения Сабрины будут доступны 31 декабря 2020 на Netflix.