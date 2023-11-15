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С мечтой о большом кино: Мирошниченко рассказал о съемках в сериале "Коло омани"

Анна Подгорная
15 ноября 2023, 12:31
Детективная мелодрама от 1+1 "Коло омани" собрала известных украинских актеров в увлекательном сюжете.
Тимур Мирошниченко снялся в сериале от 1 + 1 Украина круг заблуждения
Тимур Мирошниченко снялся в сериале от 1+1 Украина "Коло омани" / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Ведущий "ЖВЛ представляє"на 1+1 Украина Тимур Мирошниченко присоединился к съемкам сериала "Коло омани". Новая лента расскажет историю женщины, которая стремится восстановить правду и отчаянно противостоит сложным жизненным обстоятельствам ради того, чтобы вернуть собственную дочь. Премьера детективной мелодрамы состоится 27 ноября в 20:30 на 1+1 Украина. В сериале Тимур сыграл самого себя - известного телеведущего, который стал гостем авторской программы главного героя ленты Стаса Гончарука (в исполнении актера Сергея Стрельникова).

Это не первый киноопыт Тимура - ранее он снимался в сериалах, короткометражках, полном метре, документальных проектах и различных видеоклипах, поэтому на съемочную площадку пришел, имея определенные знания. Однако ведущий отмечает, что его потенциал в актерской сфере еще не до конца раскрыт и он имеет, что показать зрителю. Работая на одной площадке с известными актерами телеведущий пытается наблюдать за их работой, которую конвертирует в собственный опыт.

"Я часто бывал на съемочных площадках в роли журналиста, непосредственного участника съемочного процесса или актера, поэтому много внимательно присматривался за работой актеров в кадре и вне его. Мне нравится наблюдать, как профессиональные актеры перевоплощаются, вживаются в роли, как репетируют - все это становится для меня отличным опытом. Я считаю, что моя актерская история еще не раскрыта полностью. Я мечтаю сыграть по-настоящему большую роль в кино", - рассказал Тимур Мирошниченко.

видео дня
Тимур Мирошниченко снялся в сериале от 1 + 1 Украина круг заблуждения
Тимур Мирошниченко снялся в сериале от 1+1 Украина "Коло омани" / Пресс-служба

В сериале "Коло омани" также сыграли известные украинские актеры, такие как: Екатерина Варченко, Наталья Васько, Александр Соколов, Дарья Легейда и самая молодая ведущая Сніданку з 1+1 Ефросинья Мельник.

Смотрите премьеру детективной мелодрамы "Коло омани" 27 ноября в 20:30, с понедельника по четверг на 1+1 Украина.

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