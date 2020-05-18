Звезда Фарго и Однажды в Голливуде сыграет в Мандалорце-2

Тимоти Олифант / кадр из Правосудия

Актер Тимоти Олифант, который недавно играл в Фарго, и появился в Однажды в Голливуде Квентина Тарантино, сыграет во втором сезоне Мандалорца, пишет The Holliwood Reporter.

Во втором сезоне Мандалорца появится Тимоти Олифант, который сыграл в Правосудии, Фарго, Диете из Санта-Клариты и Дедвуде.

Пока что создатели сериала не объявили, какого персонажа актер сыграет в сериале. Официально Lucasfilm и Disney не стали комментировать просочившуюся информацию о касте, хотя в IMDB и на английской Википедии Олифанта уже связали с Мандалорцем.

Напомним, в сериале появятся Бо-Катан в исполнении Кэти Сэкхофф и Капитан Рекс и Боба Фетт которых сыграет Темуэра Моррисон. Розарио Доусон исполнит роль Асоки Тано.

2 сезон сериала Мандалорец выходит в октябре 2020 на Disney+.