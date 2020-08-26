Том Круз позвал всех смотреть фильмы в кинотеатрах

Том Круз / Instagram

Американский актер Том Круз, который уже восстановил работу над новой частью франшизы Миссия невыполнима, показал на своем примере о том, что пора понемногу выходить в кино.

Том Круз в своем Твиттере показал, как пошел по показ Тенета.

"Большой фильм, большой экран. Мне понравилось", - пишет Том Круз к видео.

На видео Том Круз едет в такси, и показывает, что он надел маску и очки. Также он показал, что смотрит новый фильм Тенет в кинотеатре.

Big Movie. Big Screen. Loved it. pic.twitter.com/DrAY5tRg5P — Tom Cruise (@TomCruise) August 25, 2020

Как известно, фильм Тенет выйдет в кино с 27 августа.

Напомним, что на фоне начала проката фильма Новые мутанты в США, некоторые журналисты бойкотировали пресс-показ.

Новые мутанты выходят в кино и онлайн 27 августа.по решению создателей, их будут показывать сразу же на стриминговой платформе, параллельно показам в кино.