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Новые мутанты 2020 - дата выхода, новый трейлер и список актеров

The Twenty Oneth Century Fox показали свежайший трейлер фильма Новые мутанты, в котором показали суперсилы героев.

17 июля 2020, 13:14
Новые мутанты 2020
Новые мутанты 2020 - дата выхода, актеры и роли / 20th Century Studios

Свежий трейлер Новые мутанты 2020 вышел к проведению ComicConAtHome! 23 июля. В нем показали суперсилы всех главных героев, а также таинственную угрозу от неизвестного врага.

По последней официальной версии фильм должен выйти 27 августа, но в трейлере пока что анонсировали только время на ComicConAtHome!

Напомним, что по сюжету, дети-мутанты, которых поместили в специальную клинику, решают оттуда сбежать, спасаясь от темных сил и своих собственных возможностей.

Над каждом из них ставились опыты. Среди заключенных, о которых пойдет разговор - россиянка Ильяна Распутина (Мэджик) имеет талант телепортации, шотландка Рене Синклер (Волчица) может с легкостью превратиться в волка, американец Сэм Гатри (Пушечное ядро) - летает, а Даниэлла Мунстар (Мираж) создает фантастические иллюзии. Бразилец Роберто да Коста (Санспот) управляет солнечной энергией. Доктор Сесилия Рейес создает вокруг себя силовые поля - она в клинике их контролировала.

Новые мутанты 2020
Новые мутанты 2020 / 20th Century Studios

Новые мутанты 2020 - актеры и роли

  • Мэйси Уильямс - Рэйн Синклер / Вулфсбейн;
  • Аня Тейлор-Джой - Ильяна Распутина / Мэджик;
  • Чарли Хитон - Сэм Гатри / Пушечное ядро;
  • Blu Hunt - Даниэль Мунстар / Мираж;
  • Алиса Брага - Доктор Сесилия Рейес;
  • Генри Зага - Роберто да Коста / Санспот;
  • Колби Ганнетт - молодая Иллиана;
  • Томас Ки - Томас Гатри;
  • Хэппи Андерсон - Преподобный Крейг;

Режиссер Джош Бун, сценарий писали Джош Бун и Найт Ли, продюсеры - Саймон Кинберг, Карен Розенфельт, Лорен Шулер Доннер

Новые мутанты 2020 смотреть онлайн:

Дата выхода фильма Новые мутанты назначена на 27 августа 2020.

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