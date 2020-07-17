Новые мутанты 2020 - дата выхода, новый трейлер и список актеров

Свежий трейлер Новые мутанты 2020 вышел к проведению ComicConAtHome! 23 июля. В нем показали суперсилы всех главных героев, а также таинственную угрозу от неизвестного врага.
По последней официальной версии фильм должен выйти 27 августа, но в трейлере пока что анонсировали только время на ComicConAtHome!
Напомним, что по сюжету, дети-мутанты, которых поместили в специальную клинику, решают оттуда сбежать, спасаясь от темных сил и своих собственных возможностей.
Над каждом из них ставились опыты. Среди заключенных, о которых пойдет разговор - россиянка Ильяна Распутина (Мэджик) имеет талант телепортации, шотландка Рене Синклер (Волчица) может с легкостью превратиться в волка, американец Сэм Гатри (Пушечное ядро) - летает, а Даниэлла Мунстар (Мираж) создает фантастические иллюзии. Бразилец Роберто да Коста (Санспот) управляет солнечной энергией. Доктор Сесилия Рейес создает вокруг себя силовые поля - она в клинике их контролировала.
Новые мутанты 2020 - актеры и роли
- Мэйси Уильямс - Рэйн Синклер / Вулфсбейн;
- Аня Тейлор-Джой - Ильяна Распутина / Мэджик;
- Чарли Хитон - Сэм Гатри / Пушечное ядро;
- Blu Hunt - Даниэль Мунстар / Мираж;
- Алиса Брага - Доктор Сесилия Рейес;
- Генри Зага - Роберто да Коста / Санспот;
- Колби Ганнетт - молодая Иллиана;
- Томас Ки - Томас Гатри;
- Хэппи Андерсон - Преподобный Крейг;
Режиссер Джош Бун, сценарий писали Джош Бун и Найт Ли, продюсеры - Саймон Кинберг, Карен Розенфельт, Лорен Шулер Доннер
Новые мутанты 2020 смотреть онлайн:
Дата выхода фильма Новые мутанты назначена на 27 августа 2020.