В Каннах объявлены победители самого престижного киносмотра. Украина – среди лауреатов

Украинский документальный фильм о Бабьем Яре получил награду Каннского кинофестиваля / Униан

Вчера вечером состоялась торжественная церемония закрытия 74-го Каннского кинофестиваля, на который в этом году были возложены большие надежды. За два с лишним года, пока кинофестиваль не проходил из-за COVID-19, интерес к нему лишь усилился.

Отметим, что в этом году на Каннском кинофестивале не было одного очевидного фаворита, которому все предсказывали победу – наоборот, было немало достойных кинокартин, каждая из которых получила много положительных отзывов. В то же время выбор жюри кинофестиваля многих удивил.

Полный список всех победителей Каннского кинофестиваля 2021

Золотая пальмовая ветвь — "Титан", Джулия Дюкорно (Франция)

— "Титан", Джулия Дюкорно (Франция) Гран-при — "Купе номер шесть" Юхо Куосманена (Финляндия) и "Герой" Асгара Фархади (Иран)

— "Купе номер шесть" Юхо Куосманена (Финляндия) и "Герой" Асгара Фархади (Иран) Приз жюри — "Колено Ахед", Надав Лапид (Израиль), "Память", Апичатпонг Вирасетакул (Таиланд)

— "Колено Ахед", Надав Лапид (Израиль), "Память", Апичатпонг Вирасетакул (Таиланд) Лучший режиссер — Леоса Каракса за фильм "Аннетт" с Марион Котияр в главной роли (Франция)

Лучший сценарий — "Сядь за руль моей машины", Рюсукэ Хамагути (Япония)

Лучшая женская роль — Рената Рейнсве, "Худший человек на свете" (Норвегия)

Лучшая мужская роль — Калеб Лэндри Джонс, "Нитрам" Джастина Курзеля (США)

Золотая пальмовая ветвь за лучший короткометражный фильм — "Tian Xia Wu Ya", режиссер Tang Yi

Украина тоже не осталась без статуэтки. Лента "Бабий Яр. Контекст" о событиях Холокоста в Украине, снятая режиссером Сергеем Лозницей, получила специальную награду "Золотой глаз" Каннского кинофестиваля. Ее с 2015 года вручают за лучший документальный фильм, участвующий в одной из секций кинофестиваля.

Также отдельного внимания удостоилась лента Эли Граппа "Ольга" об украинской гимнастке, которая должна сделать сложный жизненный выбор, пока в ее стране происходит Евромайдан. Она получила приз за лучший сценарий юбилейной 60-й Каннской недели.

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Ранее Главред писал, что в Украине хотят отменить обязательную озвучку фильмов на украинском языке. В Парламенте обеспокоены негативным влиянием карантина на киноделов в Украине.