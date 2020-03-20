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Каннский фестиваль 2020 перенесли - новая дата проведения

20 марта 2020, 11:20

Самый знаменитый кинофестиваль, который ежегодно проводится во Франции не состоится весной 2020 года.

Во Франции стартует Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль 2020 перенесли / Reuters

Организаторы Каннского кинофестиваля в 2020 году приняли судьбоносное решение, и отменили его проведение в мае. После совещания, организаторы оперативно приняли решение о назначении новых дат проведения кинофестиваля. Об этом говорится в заявлении организаторов.

"Мы приняли решение, что Каннский фестиваль не может пройти с 12 по 23 мая, как планировалось. Мы рассматриваем несколько вариантов, в частности, возможность переноса на конец июня. Как только ситуация во Франции и мире в целом улучшится, мы сообщим вам о своем окончательном решении, конечно, предварительно согласовав его с властью, мэрией Канн, членами совета фестиваля, участниками и партнерами", – говорится в заявлении.

Однако потом организаторы перенесли кинофестиваль на 26-30 октября, пишет CNBC.

До этого Пьер Лескюр во время разговора с журналистами французской газеты Le Figaro он заявил, что Каннский кинофестиваль отменят, если коронавирусная эпидемия не утихнет к этому времени. Открытие события было запланировано на 12 мая.

"Мы остаемся достаточно оптимистичными в надежде, что пик эпидемии придется на конец марта и уже в апреле угрозы как таковой не будет. Но мы не забываем: если ситуация не улучшится, мы отменим все",– отметил Пьер Лескюр.

Также он объяснил, что эксперты уже оценивают возможные убытки, ведь их не покрывает страховой полис. Страховка может помочь организаторам вернуть всего 2 из 32 миллионов евро.

Но чтобы не распространять панику среди поклонников кинофестиваля, президент Каннского фестиваля заверил читателей газеты, что на такие случаи у них есть фонд, который поможет избежать банкротства.

Ранее организаторы отменили Евровидение 2020 из-за коронавируса, и не стали переносить его с весны 2020 но осень.

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