В Украине хотят отменить обязатальную озвучку фильмов на украинском языке

Закон об украинском переводе фильмов снова отложили / Pixabay

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект от Слуги Народа, который отменяет обязательный перевод всех телефильмов в Украине на украинский язык.

Как пишет издание Высокий замок, закон зарегистрировали в Верховной Раде 24 мая.

Речь идет о законопроект № 5554 "О внесении изменений в некоторые законы по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", инициаторами которого выступили нардепы Никита Потураев и Евгения Кравчук .

Как пояснил депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович, с 16 июля 2021 вступает в силу часть 6 статьи 23, которая предусматривает, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", то есть украинский. При этом, это касается не только кинотеатров, но и онлайн-платформ и ТВ-каналов.Читайте такжеNetflix выпустил фильм на украинском языке и субтитрами

Весь произведенный контент должен быть на государственном языке, с определенной долей субтитров. В "Слуге народа" новым проектом предлагают отложить вступление в силу этой нормы до завершения карантина. Свое предложение депутаты аргументировали "негативным влиянием карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей".

Вятрович утверждает, что законопроект будут рассматривать на этой неделе, но LB со ссылкой на свои источники утверждает, что в парламенте его рассматривать не будут, а в среду им займется Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Напомним, что с 2020 года на Netflix занядись переводом фильмов на украинский язык.

Все фильмы и сериалы с украинской озвучкой можно посмотреть на сайте Netflix по тегам.

Озвучкой фильмов на украинский язык занимаются студии Так Треба Продакшн та Postmodern Postproduction.

Первый фильм с украинскими субтитрами на Netflix - Губка Боб, который вышел на сервисе летом 2020 года.