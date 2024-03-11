Весенняя премьера: телеканал Бигуди покажет турецкий сериал "Запретный плод"

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Запретный плод - премьера на Бигуди / Пресс-служба

В понедельник, 18 марта, в 20:00 на телеканале Бигуди состоится телевизионная премьера турецкого телесериала "Запретный плод" (Yasak Elma).

Сериал, который впервые появится на экранах украинских телезрителей уже скоро, рассказывает о людях из разного социального и экономического статуса, которых связала судьба.

Сериал "Запретный плод" рассказывает историю двух главных героинь, которые пытаются найти свое счастье, но их судьбы всегда пересекаются на необычных обстоятельствах. Первая героиня, Зейнеп Йылмаз, молодая и прекрасная женщина, которая стремится добиться успеха в карьере. Она находит работу секретаря в крупной авиакомпании, принадлежащей Алихану Ташдемиру, где переплетаются страсть, месть и циничный расчет.

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Алихан Ташдемир, владелец этой авиакомпании, - это талантливый бизнесмен и безжалостный перфекционист. Он требует от своих сотрудников только то самое лучшее и всегда настроен на результат. Зейнеп, со своим бойким характером, оказывается не такой простой управленческой ассистенткой, которую Алихан бы хотел иметь рядом. Они постоянно сталкиваются, возникают конфликты, но порой они также вынуждены работать вместе для достижения цели.

Сериал "Запретный плод" раскрывает много тематических элементов. Он исследует сложность работы в корпоративной сфере, преодоление внутренних конфликтов и становление настоящей любви. Он также сопровождает зрителей сквозь эмоциональные испытания и романтические моменты, что делает его интересным для всех. Закрученная турецкая мелодрама о любви и вражде в мире больших денег.

"Почувствовать эмоциональный уют, хоть немного отвлечься от реальности и отдохнуть - это один из сегодняшних запросов украинских женщин. Создание такого пространства- одна из главных задач телеканала Бигуди. Мы верим, что легкие, проникновенные, эмоциональные и чувствительные турецкие сериалы -хорошие помощники в этом",- прокомментировала Иванна Найда, генеральный продюсер телеканала Бигуди.

Не пропустите телевизионную премьеру сериала "Запретный плод" с понедельника, 18 марта, по будням в 20:00 на телеканале Бигуди, а для удобства просмотра используйте платформу Киевстар ТВ.

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