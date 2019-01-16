Украина получила шанс попасть в круг передовых стран

Максим Кухар

журналист

16 января 2019, 08:31

Шанс для страны перед лицом мирового спада.

Кабмин,здание

Возможность вырваться из круга недоразвитых стран и попасть в круг передовых -- представляется почти каждый день. И как это сделать прямо сегодня? Пожалуйста, есть прекрасная возможность.

Сейчас, на наших глазах, китайское статистическое ведомство уже потеряло возможность упорно врать под грузом реальных обстоятельств и показало начало спада экономики Китая. Мировые инвесторы и раньше знали, что с Китаем все уже пару лет как плохо, все же предпочли испугаться не давно известной правды, а официальных данных коммунистов-счетоводов.

В результате возникла угроза цепной реакции спада по всей мировой экономике.

Читайте такжеПочему правительству Гройсмана пора на выходКак же отреагировали на это умные люди в передовых странах? Трамп отреагировал еще год назад - снизив корпоративные налоги в США и тем самым поддержав рост. Теперь вот на днях лидер правящей партии Германии так же заявила, что для избегания начавшегося спада на мировых рынках, ФРГ нужно снизить налоги и тем самым поддержать свой экономический рост.

То есть если мы сделаем так, как уже сделали или хотят сделать умные - то попадем в круг развитых. Потому что и инвесторы, и партнеры увидят - что мы умеем правильно реагировать на ситуацию.

Потому что прежде мы никогда не умели. Например, в 2008-2009 годах, когда мировая экономика рухнула, а вместе с ней и доходы многих наших предприятий - мы даже пальцем не шелохнули, чтобы пересмотреть бюджет и налоги. В результате - пострадали от того кризиса, если не изменяет память, сильнее всего в СНГ.

Ну что же, как говорится - "Можем повторить"?

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Украина экономика Максим Кухар
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