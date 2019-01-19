Зеленский, Тимошенко или Порошенко: три сценария для Украины

Порошенко, Тимошенко, Зеленский: что будет в случае их победы

Согласно соцопросам, во второй тур на данный момент выходят два кандидата – Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Зе пока что единственный, кто побеждает леди Ю во втором туре. И хотя для Петра Порошенко складывается крайне неблагоприятная ситуация на начало избирательной кампании, вероятность его выхода во второй тур не исключена.

Что же произойдет в случае победы каждого из кандидатов, и как это повлияет на отношения с Россией?



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Если Зеленский станет президентом, то для Путина и всех других правящих элит это будет очень сложный вариант, потому что "с таким они не играли". Для них он – "кот в мешке": на данный момент совершенно невозможно спрогнозировать, как Зеленский себя поведет. Он – человек театрального жанра, причем сатирического и комедийного. Владимир Путин будет просто в шоке, если в Украине победит его тезка. У него случится ступор. Ведь Путин – КГБист, а у таких все всегда разложено по полочкам. А с Зеленским так не получится, его невозможно "разложить по полочкам", у него очень много личин, и в этом его преимущество.

Можем быть уверенными, что с Зеленским Путин не сможет выстроить отношения. Российскому президенту, как лживой особе, легко выстраивать отношения с Порошенко или Тимошенко, потому что они такие же, как и он, они предсказуемы и понятны друг для друга.

Но уже сейчас можно сказать совершенно точно, что Зеленский – боец. Он – не мямля и не кисейная барышня. Он – достаточно сильный человек. А если вдруг Зеленский попытается предать Украину, то народ уже знает, как убирать предателей. Если он попытается сдать интересы Украины, его просто повесят прямо на Майдане незалежности вместе с его командой "Квартал 95".

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Если победу одержит Петр Порошенко, то нас будут ждать тяжелые времена. Я думаю, в этом случае начнется полномасштабная война с Россией. Будет введено на всей территории страны военное положение, будет военный диктатор, будет тотальная мобилизация, будет конфискация частной собственности, все будет национализировано. В этом случае война с Россией затянется лет на 15.

Если победит Тимошенко

Избрание Тимошенко приведет к гражданской войне в Украине. Сейчас она может обещать "золотые горы", но, как только она сядет на трон, она будет делать то, что привыкла делать в предыдущие десятилетия. А что она делала – известно всем. Плюс Тимошенко себя ведет, как царица, любит наушничество, разделять и властвовать, и она очень мстительная. Потому это будет страшный вариант для Украины.

Я давно говорю о том, что Тимошенко не нужно идти в президенты. Ведь опыт уже показал, что сама Украина ей противится. Тимошенко вообще не совместима с эгрегором Украины - Украина и Тимошенко антагонистичны по своей сути.