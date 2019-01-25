Москву ждет невиданное унижение

Лилия Шевцова

российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House

25 января 2019, 06:56

Скоро Китай нанесет жестокие удары по российской гордыне и спеси.

Путин, Кремль
Китай сломает Кремлю позвоночник

Россиянам следует приготовиться к новой неприятности. Впрочем, давно было нужно готовиться. Это будет не покусывание санкциями, которые можно обойти и даже снять при помощи западных лоббистов, как это пытается сделать Олег Дерипаска. 

России придется готовиться к реальной пощечине. Более того, к угрозе получить сломанный позвоночник. Когда рассыпаются внутренние "скрепы" и национальной гордостью провозглашаются Керченский мост и футбольный чемпионат, державность, т.е. демонстрация мощи и претензии на величие, оказывается последним ресурсом самодержавия. Но что делать, если и этот ресурс исчерпан и если мир не хочет делать вид, что он существует?

Даже вроде бы союзники РФ не хотят помогать поддерживать ее величие. Три десятилетия после падения СССР Россия сумела продлевать инерцию прошлого, сохраняя державность за счет ее признания мировым сообществом. Хотя кроме истории, географии и ядерной кнопки не осталось для нее оправданий. Запад, не зная, как себя вести с Россией и опасаясь ее обидчивости, согласился играть с ней в поддавки. Молчаливое, пусть и условное, признание права России на "сферы влияния" в постсоветском пространстве (которое не сумело спрятаться в НАТО) и особые отношения с Америкой были подтверждением российских претензий на величие.

Читайте такжеРоссия готовится к жизни "за рвом"Но сегодня державный хребет надломился. Бегство Украины в Европу стало ударом по мечте о Евразии под началом России. Еще одну оплеуху Москве отвесил Лукашенко, отказываясь платить белорусским суверенитетом за паразитирование на российском бюджете. Но важнее другое - нежелание США сохранять "биполярность" с Россией в качестве основы мировой безопасности.

Америка перестала делать вид, что Россия остается мировой державой, на которую нужно тратить время. Вот ведь, что обидно! Российскую державность хоронит самый прокремлевский президент США.

Экспертный мейнстрим советует России занять позу "отстраненности" по отношению к Западу и, конечно, прежде всего Америке. Ну, и как РФ это сделает, если Америка начала ее игнорировать?! Впрочем, а может ли государство, претендующее, на державность, принять позу "отстраненности"?"

Однако и эту неприятность можно было бы пережить, имитируя мощь в Сирии и Венесуэле. Если бы не возвышение Китая, который не только заполняет сферу влияния России в Средней Азии, но и начинает теснить Америку. Вот откуда Москве придется ждать реального унижения и учиться мазохизму, изображая теплые чувства к новому гегемону. 

Читайте такжеВ России Майдан невозможен - все будет страшнейСейчас Вашингтон и Пекин бодаются друг с другом. Но речь идет о притирке двух гигантов, которые будут формировать новую архитектуру мира. В танго, которое они будут танцевать, нет места для третьего - для России. Кремлевские пропагандисты еще бормочут о будущем альянсе России с Китаем. Китайцы, не обращая внимание на это нытье, строят свою сверхдержаву. 

Один из китайских глобалистских проектов называется безобидно – "Один пояс-один путь". На деле речь идет о стремлении Пекина создать транспортную и экономическую инфраструктуру, которая бы соединила Азию, Европу и Африку в целях продвижения интересов Китая. Китай не имеет конкурентов, если говорить о торговле и инвестициях в Азии и Африке. Китай пришел в Европу, заливая ее деньгами. Уже сейчас 70 стран заключили соглашения об участии в китайском глобальном проекте. Китайцы прибирают к рукам российских союзников (например, Сербию). Европа спорит о том, будет ли российский газовый поток инструментом влияния Москвы, не заметив, что европейские объекты оказываются в руках китайцев.

Еще важнее то, что Китай соблазняет мир иной моделью лидерства, чем та, которую десятилетия предлагал СССР, а потом и Россия. Москва всегда пыталась влиять силой. Именно эту традицию продолжает Кремль, пугая мир ракетными погремушками. Китайцы продвигают свою версию глобализации и открытых для товаров и услуг границ. Они формируют лидерство, основанное на экономическом и технологическом прорыве, который должен заставить мир добровольно принять китайские правила игры. 

В то время, когда Россия шантажирует окружающих ракетами и "зелеными человечками", Китай сформировал "спецназ" технологического завоевания мира: Baidu, Tencent, Alibaba и iFLYTEK. Эти компании должны стать "чемпионами" в производстве искусственного интеллекта, в "умном" управлении городами и дать импульс экономическому рывку. Как сказал Эрик Шмидт, недавний шеф Google, "к 2020 году китайцы догонят Запад; к 2025 они будут лучше, чем мы; к 2030 они будут доминировать в мире". 

К 2025 г Китай должен производить 70% всех микрочипов в мире. Китайцы вкладывают в развитие науки и технологий 223 млрд долл, что составляет 20% мировых расходов на науку и исследования. Для сравнения: по наличию новейших технологий РФ занимает в мире 124-ю позицию, по показателю освоения технологий предприятиями – 126-ю. Россия тратит 1.14% бюджета на инновационные разработки.

Читайте такжеВ 2019 году Россию тряхнет так, что будет сложно устоять на ногахВпрочем, Китай не отказывается и от военной мощи. Китайцы усиленно вооружаются. К 2023 г военный бюджет Китая должен превысить 300 млрд долларов(сегодня военный бюджет КНР 152 млрд долл, а военный бюджет РФ 46 млрд долл). Недавно Китай испытал мощнейшую неядерную бомбу, что выглядит, как предупреждение об амбициях.

Россияне входят в новый мир. В том мире, который они покидают, жалуясь на неравноправие и унижение, верховодила Америка. Россия еще вспомнит с ностальгией о временах ее гегемонизма в белых перчатках. В новом мире англосаксонской вежливости и податливости не будет.

Будет жесткость, какой РФ еще не испытывала. Будет пренебрежение и удары по российской гордыне и спеси. Нам еще предстоит увидеть, как Китай будет навязывать России свое лидерство. Можно, конечно, шантажировать мир угрозой сыграть в "русскую рулетку". Но что это изменит, если для россиян уже нет места в поезде мирового прогресса. Остается гадать: как РФ будет жить со сломанным позвоночником державности и когда россияне найдут новую опору государственности.

Кстати, Всемирный экономический форум в Давосе - хороший барометр политических тенденций. Давосу давно уже плевать на российских олигархов. Давосу уже безразличны западные лидеры. Давос всегда ждет, что скажут китайцы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия США Китай лидерство Лилия Шевцова
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
06:56
Москву ждет невиданное унижение
06:47
"Когда россиянам жрать будет нечего": российский политолог рассказал, когда вернется Крым Видео
06:34
"Украинский Наполеон": астролог рассказал, каким президентом будет Зеленский
05:55
Российский политолог рассказал о "свинье" Путина для Порошенко
05:20
Пережить январь: астролог раскрыл, кому предстоят трудности и испытания Видео
04:43
"Сиси просто загляденье": Анна Седокова еле удержала пышную грудь в платье с глубоким декольте
04:02
В Сети опубликовали топ-5 самых "пламенных" секс-поз
03:10
Politico: Трамп всеми способами препятствует Северному потоку-2
02:08
В России впервые за 10 лет сократилось население
01:17
Playboy создал коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина Фото
00:33
День Тетяни: як привітати зі святом та з Днем ангела Фото
24 января, четверг
23:41
Мадуро категорически отказался уходить с поста президента Венесуэлы
23:20
В России раскрыли подробности взрыва и пожара в жилом доме в Балашихе
23:00
"Это приговор": астрологи рассказали, удержит ли Мадуро власть Видео
22:50
Легендарная супермодель смело "засветила" грудь на модном показе: опубликовано фото
22:41
"Писюны как парад украинских войск": в С14 рассказали о мести скандальному скульптору Фото
22:36
Мужчина устроил публичную трансляцию "секс-фестиваля", устроенного его пасынком
22:16
Смертельное ДТП с военными на Херсонщине: к расследованию подключилось ГБР Фото Видео
22:15
Нардеп предложил отобрать Кавказ и Кубань у России силой
21:54
"Вот это сисяо": Тодоренко поразила пикантным фото Видео
21:31
НАТО обвинило Россию в размещении новых ядерных ракет в Европе Видео
21:21
Ученые изобрели новый способ предотвращения рака
21:13
ФБР пожаловалось, что у них нет денег на наркотики Видео
20:49
В Подмосковье громыхнул взрыв и запылал пожар в многоэтажке: опубликованы фото, видео Видео
20:35
"Украина – лузер": экономист пояснил, чем грозит стране новый мировой кризис Видео
20:02
К Украине в гости нагрянут "арктические родственники": синоптики дали прогноз погоды до конца недели Видео
19:40
Путин поддержал свергнутого президента Венесуэлы
19:17
"Приказ силовикам остановить мракобесие": Поклонская неожиданно прокомментировала приговор Януковича Видео
19:07
"Саечка за испуг": Путинский телепропагандист жестко разыграл украинского политолога - опубликовано видео Видео
18:48
Российская журналистка рассказала о том, как РФ нужно каяться за войну на Донбассе
18:36
Как выросли военные пенсии в Украине и что ждет остальных пенсионеров в 2019 году Видео
18:05
Министр Рева объяснил, кому из украинцев будет положена субсидия "живыми" деньгами
17:37
В Черновицкой области ученик "траванул" 17 школьников из газового баллончика
17:22
В Минсоцполитики рассказали, стоит ли оплачивать громадные квитанции за газ
17:06
Суд вынес приговор Януковичу
16:55
"Деколонизация на марше": Вятрович отрапортовал о сносе памятника Суворову в Киеве
16:51
Кандидата в президенты Украины словили за воровством шапок в Давосе
16:39
"Мы сексуальны и все нас хотят": Владимир Кличко в Давосе рассказал, почему Украина нужна инвесторам
16:30
Украинский депутат подарил российской журналистке туалетную бумагу с Путиным
16:27
"Взяли Свету Лободу": Tayanna призналась, что хотела попасть в "ВИА Гру" Видео
15:59
Глава МВФ пришпорила Порошенко в Давосе
15:51
Бряцают оружием: Россияне вывели военные корабли на учения в Черном море
15:50
"Песни ужасные, бездарны": эпатажный музыкальный журналист "разнес" последние треки Пугачевой
15:37
Украинские нардепы в кулуарах ПАСЕ ответили путинским "пропагандонам" Видео
15:37
Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены на пребывание с Россией
15:33
"Закрыть украинский вопрос": глава разведки раскрыл планы Кремля по Украине в 2019 году
14:54
Из поместных церквей на интронизацию Епифания приедет только Константинополь
14:50
"Совсем как мышь": Регину Тодоренко без макияжа и в мешковатой одежде разнесли в сети
14:42
Захват украинских моряков: ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу Видео
14:27
Переворот в Венесуэле: что делать Украине мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять