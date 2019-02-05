Украинскому избирателю говорят: "Ты лох, поэтому голосуй нас"

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Наталья Королевская внесли в парламент законопроект №9527 "О списании задолженности населения за поставку природного газа, централизованное отопление и поставку горячей воды, поставку электрической энергии, сформировавшейся по состоянию на 1 января 2019 года".

Этот законопроект предполагает полное списание долгов по ЖКХ гражданам Украины.

Конечно, как предвыборный лозунг - это крутая морковка для малограмотных.

Но вот представьте: завтра вам говорят, что все долги списаны и начинаем с чистого листа. Кто как себя поведет?

Те, кто имел долги, продолжат не платить, зная, что есть лайфхак и главное дотянуть до следующих выборов. А те кто платили, те вначале долго будут чувствовать себя как кинутый лох, а потом уже начнут накапливать долги, потому что "я ж не настолько лох, чтоб два раза попасть на деньги".

И вот соберется очередной многомиллиардный долг и что будет делать с ним власть, которая (понятное дело, что чисто гипотетически) пришла к управлению страной на списании аналогичного долга?

Поэтому мне очень грустно, когда политики прямым текстом говорят "ты лох, мы тебе предлагаем не реализуемую штуку, но ты за нас проголосуй, потому что ж штука очень крутая".

И да, у нас большинство предвыборных обещаний попадают в эту категорию, просто обычно их чуть более завуалировано подают. А тут вот прям в лоб. Надо еще по миллиону каждому пообещать. Страна непуганых миллионеров.

Денис Гороховский, блогер, для канала Гороховский live