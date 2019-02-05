За счет госбюджета: в Раде предложили "списать" украинцам все долги по ЖКХ

Верховная Рада / УНИАН

Нардепы "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Наталья Королевская внесли в Раду законопроект №9527 "О списании задолженности населения за поставку природного газа, централизованное отопление и поставку горячей воды, поставку электрической энергии, сформировавшейся по состоянию на 1 января 2019 года".

Документом предполагается списание гражданам страны всех долгов по услугам ЖКХ, сообщила пресс-служба партии.

"В период 2014-2018 гг. тариф на газ для населения в Украине вырос на 1080 процентов, на горячее водоснабжение - на 560 процентов, на отопление - на 1240 процентов, на электроэнергию - на 221,4 процента. При этом, среднемесячная заработная плата выросла за соответствующий период лишь на 171,5 процента. Это привело к более чем 4-кратному увеличению задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги - до 55,6 млрд грн.", - сказано в тексте проекта.

В пояснительной записке к документу сказано, что "...Списание задолженности населения за потребленную электроэнергию осуществляется за счет средств Государственного бюджета".

Ранее сообщалось, что в 2018 году число субсидиантов в Украине сократилось на 25,8 процента по сравнению с 2017-м.