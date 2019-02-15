Феномен Зеленского как главный итог новых президентских рейтингов

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

15 февраля 2019, 08:27

Старые избирательные технологии в Украине больше не работают.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге

Не надо быть политологом, чтобы понять, что основная масса реакций на новый рейтинг КМИС будет сводиться к повторению слов: "Зеленский" и "как?"

Для меня новые соцопросы - не сюрприз. Очевидно, что колоссальные протестные настроения и выдвижение Владимира Зеленского наложились и обусловили подобный синергетический эффект. Это, кстати, вопрос и к "лидерам мнений", которые довольно презрительно морщились от факта участия Зеленского в политической кампании, но сами долгое время не могли ни генерировать смыслы для общества, ни выдвинуть лидеров, и только в очередной раз предлагать обществу "меньшее зло ".

Читайте такжеДля победы на выборах Зеленскому не хватает только одногоОчевидно, что Зеленский "рванул", и это эмпирический факт, с которым надо жить. Он не просто закрепился на первом месте, но и увеличил свой отрыв от ближайших соперников.

Что это означает на практике? Во-первых, "отмахиваться" от него уже нельзя. Во-вторых, те методы, которые применялись его оппонентами против него на первых этапах - провалились. Обычная методология компромата здесь не работает, а, следовательно, технологам ведущих игроков приходится "переобуваться" буквально "на лету".

Для действующего президента все не очень хорошо. Зеленский опережает Петра Порошенко почти на 6% среди всех избирателей и на 9% среди определившихся с выбором.

Что еще важно в этих данных? Владимир Зеленский - лидер "второго выбора", то есть у него есть электоральный потенциал для "перетягивания" голосов, чем большинство его конкурентов похвастаться не может.

Кстати, интересно, как рейтинги кандидатов в президенты коррелируются с другими параметрами.

В частности, почти каждый четвертый (23,1%) из опрошенных считает главной задачей выборов привести к власти новое поколение политиков, не связанных с нынешней системой.

Кроме того, украинцы настроены против фальсификаций и подкупа избирателей: 28,6% считают главной задачей выборов их легитимность.

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоИ, опять же, что характерно - всего 9,6% видят в президенте главнокомандующего и ответственного за национальную безопасность. Главная задача главы государства, по мнению украинцев - знать потребности общества и защищать права граждан (45,3%), быть гарантом Конституции и исполнения законов (32,1%).

Очевидно, что потеряли актуальность все предыдущие сценарии выборов. Ни "Запад против Востока", ни "патриоты против "руки Кремля", очевидно, не сработали. Лозунг "или я, или Путин", вызвал только волну злой иронией. Пожалуй, немного "перегнули палку" в этой ситуации.

Страна отходит от навязанной в 2004 году повестки дня о "Западе" против "Востока". Конечно, Порошенко - кандидат в большей степени "западный", а, например, Бойко - "восточный", но все равно традиционная электоральная география не работает.

Формируется новая система расколов и противоречий. Например, "старое" против "нового". Кто ее понимает и умело использует - тот может рассчитывать на лучшие позиции.
Читайте такжеА почему не Зеленский?Я склонен к осторожным оценкам, но пока ясно, что второй тур президентских выборов не обойдется без Зеленского. Конечно, его конкуренты времени терять не будут.

Кто-то запускает "систему" по превращению денежных знаков на голоса, кто-то думает над другими шагами, хотя, в общем, ситуация такова, что старые методы уже работают  не так, как вчера. И 31 марта это может показать.

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Владимир Зеленский соцопрос Петр Олещук выборы-2019
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