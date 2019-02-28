Россия придумала коварную стратегию, чтобы расшатать Запад

Рафаэль Коэн

американский политолог

28 февраля 2019, 10:17

Агрессия больше не приносит кремлевскому режиму желаемого результата.

Путин
Путин / Reuters

Россия использует широкий спектр враждебных мер - политических, экономических, дипломатических, разведывательных и военных, - чтобы расширить свое влияние и подорвать правительства на европейском континенте.

С одной стороны, действия России являются распространенными и сложными, с использованием различных наборов инструментов в зависимости от местных условий. С другой стороны, в большинстве стран Европы результаты этих действий нельзя назвать успешными. 

Читайте такжеЕвропа проиграла России битву за Молдову – The AtlanticРоссийские враждебные меры охватывают континент Европы от Швеции до Италии и от Испании до Молдовы. Москва может обратиться к населению русских и советских мигрантов и их детей в Эстонии и Латвии. Также, может обострить этнический конфликт на Балканах, обучая военизированные формирования в Боснии или сея раздор среди венгерского меньшинства в Румынии.

Влияние России наиболее ощутимо на постсоветском пространстве, особенно в тех странах, которые находятся за пределами Европейского Союза, а также в государствах Центральной Азии. Безусловно, разочарование в Европейском Союзе растет, особенно в Восточной Европе, и поддержка крайне правого популизма увеличилась по всему континенту. И хотя некоторые правительства, например, в Польше могут скептически относиться к Европейскому союзу, но они никогда не станут на поддержку Москвы.

Россия сейчас использует мягкую стратегию. Она отличается от более линейного западного подхода, который четко определяет промежуточные цели и ожидания от результатов конкретных действий.

Например, Россия, не ожидает, что поддержка какой-либо крайне правой партии во Франции или Венгрии или выборы какого-либо конкретного лидера приведут к подрыву НАТО и Европейского союза. Скорее в Кремле надеются, что эти меры, в сочетании с другими действиями или случайными обстоятельствами, создадут возможности, которые она может впоследствии использовать.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как Трамп помог Путину со строительством Северного потока-2Как отмечают эксперты Брукингского института в России Фиона Хилл и Клиффорд Гэдди, у Путина есть "стратегические цели и… много способов их достижения", но "каков будет его следующий шаг к достижению цели, зависит от обстоятельств. Это зависит от того, как реагирует его противник.

Что Соединенные Штаты и их европейские союзники могли бы сделать для противодействия враждебным мерам России? Одним из общих решений может быть устранение уязвимостей, на которые они нацелены, таких как укрепление верховенства закона, снижение этнической напряженности, повышение кибербезопасности и создание устойчивости к информационным кампаниям. Одним словом, политические и экономические рычаги Европейского союза и США вполне могут быть столь важными для сдерживания России, как и военные инструменты НАТО.

Рафаэль Коэн, Эндрю Радин, американские политологи для Warontherocks

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