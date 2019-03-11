Зачем украинцы стремятся в "идеальную" Европу, которой не существует

Украина по своему социальному укладу и по отношениям между государством и людьми не является классической европейской страной. Украинцы больше похожи на американцев. Каждый американец всегда пытается отстраниться от государства, то есть государство не должно лезть в его жизнь. Так же происходит и в Украине. Только у нас это является следствием постколониального менталитета – мы не доверяем государству.

Украина – страна-фронтир. "Фронтир" – это значит, что у нас всегда что-то нестабильно. Из-за того, что мы – равнинная страна, у нас вечно то монголы пробежали и убежали назад, то варяги пришли и ушли. У нас постоянно что-то происходит, какое-то движение. Страны Западной Европы никогда не были странами-фронтир. Они всегда жили стабильно, поэтому там примат государства.

НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ ЕВРОПА

Я считаю, что Украине следует ориентироваться не на европейские страны, а, в первую очередь, на лидеров, а это – Америка. Нам нужно перенимать опыт стран, которые ближе нам по менталитету. У украинцев почему-то сложилось такое представление о Европе, как о рае. Хотя Европа предельно разная, совершенно разная, с разным укладом, нормами и т.д.

Читайте такжеУкраина должна требовать от Запада деньги за войну с РоссиейИногда в Украине, например, предлагают внедрять финскую школу. Но какие результаты у финской школы? По-моему, там больше рекламы и маркетинга. Почему мы решили, что построение финской школы подходит для нашей страны? Украинцы – точно не финны. Мы более эмоциональные, более быстрые. Финляндия и скандинавские страны живут в ином темпе. Украина в этом смысле ближе к Израилю: израильскую школу можно понять, видны результаты израильской школы по IT-компаниям, результатам промышленности Израиля и т.д. Почему мы должны брать обязательно Европу в качестве примера? Мы должны брать то, что соответствует нашему менталитету.

Если говорить о сходстве с американцами, то в нашей стране де-факто уже принята вторая поправка к Конституции США – каждый гражданин имеет право на ношение оружия. Это у нас уже и так есть де-факто.

Если в Европе есть страны, где люди готовы платить налоги, которые составят около 50% их доходов, то не представляю, как украинец будет платить больше 20%. И в этом мы тоже похожи на американцев. Американцы никогда не будут платить больше 30% налогов – они тупо начнут уклоняться, потому что государство "залезло в их карман".

Украинцы больше похожи на американцев. Мы не являемся классической европейской страной. У нас постоянное движение: войны, нестабильные границы.

Почему мы должны брать примеры стран Балтии или каких-то микроскопических европейских стран, в которых население – это половина Киева? Когда мы поймем, кто мы такие, когда поймем, что делали богатые страны, чтобы стать такими, тогда и мы станем богатыми. Нам следует действовать так, а не слушать советы всяких миклошей и бальцеровичей, которые нам советуют то, чего они в своей стране не делали. Мы для них – конкуренты и за инвестиции, и за рынки сбыта. Если мы чего-то добьемся, то первой, кто потеряет промышленность, будет Словакия – потому что у нас рынок сбыта больше, и Россия с Беларусью рядом. Второй пострадает Венгрия, потому что начнут переводить производство. А потом начнет страдать Польша, потому что заробитчане начнут возвращаться в Украину, промышленность начнет уходить. Так что, чем хуже у нас, тем лучше у них.

Мы не Грузия, благодаря туризму, кухне и сельскому хозяйству людей не прокормишь. Только промышленность дает рабочие места и массовую занятость.

УСПЕШНЫ ТОЛЬКО ТРУДОЛЮБИВЫЕ

А еще украинцы должны научиться работать, как в Европе. Мы любим говорить о своем трудолюбии, но сами не такие уж и трудолюбивые. Например, когда я зашел в Читайте такжеВойна с ФОП: почему IT-задрот лучше учительницынебольшую кафешку в Вене, где продают кофе, бутерброды и прочие мелочи, это было небольшое помещение, так вот всем этим помещением заправляла одна женщина, причем предпенсионного возраста. И там это считается нормальным. У нас на такое помещение было бы, как минимум, три человека, причем молодежи. То есть европейцы реально работают больше нас. А у нас уже с 25 декабря в Киеве никого нет, работа останавливается. Поэтому нам нужно работать, работать и еще раз работать. Меньше праздников, побольше работы. Продуктивность работы в Европе выше, надо это признавать.

Американцы тоже богатые, потому что пашут, как кони. У них рабочая неделя 50-60 часов. Они с работы не вылезают. Точно так же – китайцы, корейцы, японцы. Они прорвались в высшую лигу государств, потому что пахали, как проклятые. Больше работы, меньше праздников, больше конструктива.

Европу мы часто себе представляем такой, какой не существует. Мы придумали себе идеальную Европу, где все хорошо. У Европы мы должны заимствовать верховенство права. А так, у нас в стране должен работать национальный капитал. Должна быть национальная буржуазия. Национальная буржуазия – это залог развития страны. Никакие транснациональные корпорации за нас ничего не сделают.