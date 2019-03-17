Россия "поднимается с колен", жертвуя своей экономикой

Санкции против России / newizv.ru

Из-за неуважения к правительству, россиян, согласно новому закону, теперь могут посадить в тюрьму. Похоже, российские власти обеспокоены готовностью населения к массовым протестам, поэтому решили еще больше закрутить гайки.

Общественная поддержка Кремля и президента Владимира Путина в последние месяцы резко упала. Как известно, после аннексии Крыма, рейтинг российского вождя достигал почти 80%. Сейчас его деятельность одобряют 64% россиян – минимальный показатель за последние 5 лет.

Начиная с 2014 года, Россию шокировали падение цен на нефть со 100 до 30 долларов, а также жесткие санкции США и Европы, которые вынудили местные компании сократить инвестиции и увеличили стоимость кредитов. По мере девальвации рубля, инвестиции и внутреннее потребление также снижались. В свою очередь российские лидеры оправдывались как могли, обвиняя в экономическом спаде западные страны. Санкции стали своего рода ценой за восстановление статуса России на мировой арене.

Читайте такжеТрамп продлил антироссийские санкции из-за ситуации в УкраинеПрошло ровно пять лет с момента введения первого раунда санкций и обвала цен на нефть, и у большинства россиян благосостояние не улучшилось. На самом деле, они чувствуют себя с каждым годом все хуже. Правительство не спешит на помощь, а только усугубляет ситуацию. В 2018 году власти провели неоднозначную пенсионную реформу, в ходе которой будет повышен пенсионный возраст с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин в течение нескольких лет. В условиях быстрого старения населения и недостаточного финансирования пенсионной системы, реформа вряд ли принесет позитивные результаты. После скандальной пенсионной реформы, власти решили увеличить НДС с 18% до 20%, что также скажется на доходах домохозяйств и заставит россиян чувствовать себя еще беднее.

В своем ежегодном обращении к Федеральному Собранию России Путин пообещал увеличить помощь бедным, снизить налоги многодетным семьям, предоставить жилищные субсидии и более низкие процентные ставки по ипотечным кредитам. Такие щедрые обещания будут стоить бюджету РФ примерно 1,5 млрд долларов в год.

Российское правительство сокращает доходы домохозяйств за счет существенного повышения налогов и пытается вернуть небольшую часть денег посредством новых социальных расходов надеясь, что никто этого не заметит. Путин давал аналогичные обещания и в 2012 году, но многие из них так и не были выполнены. На этот раз выполнить обещания будет еще сложнее.

Читайте также"Оголтелая русофобская линия": У Путина прокомментировали санкции США насчет его денегСенат США рассматривает законопроект, предусматривающий введение санкций против российского госдолга, что на практике ограничит способность РФ управлять большим бюджетным дефицитом. Россия давно готовилась к такому внешнему давлению с помощью жесткой фискальной политики, которая болезненна для большинства населения.

Единственным вариантом для Кремля является улучшение делового климата, чтобы привлечь больше российских и иностранных инвесторов. Правда, такие шаги поставят под угрозу способность Кремля контролировать внутреннюю ситуацию в стране. Дело в том, что российские власти рассматривают иностранных инвесторов как угрозу, а улучшение условий для внутренних инвесторов повлечет за собой уменьшение влияния государственных монополий.

Крис Миллер, доцент Школы права и дипломатии им. Флетчера, директор Программы Евразия в Исследовательском институте внешней политики и автор книги "Путиномика: власть и деньги в возрождающейся России", для Foreign Affairs