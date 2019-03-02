Россия – это отсталая страна, которая вооружается до зубов

Ядерное оружие / "Корреспондент"

Военные расходы в России всегда имеют приоритет над важными экономическими и социальными реформами, которые препятствуют конкурентоспособности страны на мировой арене и прокладывают путь к ее ослаблению и возможной дезинтеграции.

Если посмотреть на 2010-ые годы и заглянуть в 2020-е, мы ясно увидим, что спад в сфере технологий, науки и экономики в целом в России по-прежнему является доминирующей тенденцией. Движущим фактором этого развития являются непомерные военные расходы страны.

Читайте такжеВоенный эксперт объяснил, как далеко зайдет Путин в милитаризации КрымаВ 2011 году рост доходов от нефтедобычи убедил руководство в Кремле, что этих ресурсов хватит для наращивания военной мощи страны, что привело к утверждению чрезвычайно дорогой Программы вооружений до 2020 года. Эти крупные инвестиции совпали с сокращением многих инициатив премьера Дмитрия Медведева по программе "модернизации" и были раскритикованы многими экономистами.

Многочисленные отчеты указывают на значительное снижение научной производительности в РФ. В 2008 году Российская академия наук отчиталась о научно-техническом развитии России до 2030 года, отметив, что страна теряет свою технологическую базу, поскольку становится все более зависимой от продажи природных ресурсов. Другими фундаментальными проблемами являются неэффективность и высокий уровень коррупции.

История России во многих отношениях циклична: фундаментальные процессы имеют тенденцию повторяться снова и снова в течение длительного периода времени. К концу 1980-х годов, когда Советский Союз был на гране распада, Москва существенно отставала от Запада в технологическом и других важных секторах. Цены на нефть были низкими, а спрос на реформы высоким, но природные ресурсы потратили на военную технику. Результатом, как и ожидалось, стал распад Советского Союза.

Возвращаясь к истории России в начале ХХ века, незадолго до начала Первой мировой войны, мы видим явный спрос в правительстве и среди элиты страны на социальные и экономические реформы во всей империи. Однако это был также период милитаризации в Европе и появлялись первые признаки грядущего мирового конфликта. В то время произошли события, показывающие, насколько отсталой (по сравнению с Западной Европой) Россия была как в экономическом, так и в военном отношении. Чрезмерные расходы на вооруженные силы и привели к катастрофе в 1917 году, когда началась революция.

Читайте такжеРоссия стала "спусковым крючком" милитаризации мира – военный экспертЗа последнее десятилетие Россия снова переживала эту проблему. Обсуждая, что является более важным для российского государства – социально-экономические реформы или крупные военные расходы, - в 2000-х годах правительство решило инициировать быстрое военное возрождение.

Как и в более ранние периоды российской истории, в течение последнего десятилетия шла борьба между сторонниками жесткой линии и либералами. Решение США о выходе из договора о РСМД еще больше ободрит российских сторонников жесткой линии и ослабит либералов. Это, вероятно, приведет к тому, что Москва снова будет тратить больше денег на вооруженные силы, чем на развитие науки и технологий.

Эмиль Авдалиани, преподаватель истории и международных отношений в Тбилисском государственном университете, для Вesa