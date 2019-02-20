Россия уязвима из-за своей сырьевой экономики

Существует два имиджа России на Западе: мрачный и дружелюбный. Мрачная Россия – это агрессивная и репрессивная страна, которая снова создает ядерные ракеты и направляет их ​​против Запада, угрожает своим соседям и вмешивается во внутренние дела многих стран мира - от войны в Сирии до выборов в США.

Дружелюбная Россия – это испуганный гигант. Бывшая мировая держава, которая чувствует угрозу со стороны Запада посля расширения НАТО на восток. В настоящее время, на первый план выходит именно образ мрачной России, но сможет ли выдержать такую внешнюю политику страны ее экономика.

Цифры указывают на то, что в настоящий момент экономическая ситуация на удивление стабильна, несмотря на все санкции Запада, которые действуют с 2014 года против РФ и ее олигархов. Однако в более долгосрочной перспективе экономические показатели России находятся под угрозой, что может повлиять на стратегическое позиционирование Кремля в сфере политики.

И что произойдет, если в результате изменения климата и конкуренции со стороны более эффективных регенеративных энергоисточников, нефть и газ потеряют свою цену в долгосрочной перспективе? За счет чего тогда будет жить Россия?

Читайте такжеРоссия на пути к фашистской экономикеВ настоящее время ситуация для Путина относительно спокойная. Согласно данным российской статистики, в 2018 году рост экономики составил 2,3%. В ближайшие годы, как указывают прогнозы, экономику РФ ждет умеренный рост. Инфляция и обменный курс стабилизируются. Заработная плата и пенсии растут. Кредитоспособность России также снова улучшилась. Причина: "способность правительства противостоять внешним шокам, включая дальнейшие санкции".

Фактически, правительство Путина ведет жесткий курс макроэкономической консолидации: профицит государственного бюджета и внешнего баланса, наращивание валютных резервов, низкий государственный долг - все это призвано защитить страну от будущих кризисов.

В связи с этим Путин провел еще две реформы. После своего переизбрания почти год назад он предписал стране драконовскую пенсионную реформу; В течение 10 лет пенсионный возраст увеличивается в общей сложности на 5 лет. Кроме того, росийское правительство увеличило НДС.

Тем не менее, строгий экономический курс можно интерпретировать как дальновидную политику или, как подготовку к геостратегической борьбе великих держав. В любом случае, с экономической точки зрения, ситуация выглядит следующим образом: политические репрессии Путина помогают стабилизировать российскую экономику в настоящем.

Но в стратегическом смысле, российская экономики имеет три слабости.

Читайте такжеМиллиарды для агрессора: как Украина финансирует российскую экономикуСлабость первая: Зависимость от нефти и газа

По подсчетам Всемирного банка, около 60% российского экспорта составляют нефть и газ. Есть также другое сырье: металлы, древесина и минералы. Вместе они составляют около трех четвертей всего экспорта. Национальная экономика и государственные финансы колеблются в зависимости от цены на нефть. Поскольку цены на сырьевые товары значительно снизились, экономика стагнирует. И что произойдет, если в результате изменения климата и конкуренции со стороны более эффективных регенеративных энергоисточников, нефть и газ потеряют свою цену в долгосрочной перспективе? За счет чего тогда будет жить Россия?

Слабость вторая: Демография

Работоспособное население России сокращается в течение нескольких лет. Даже если сокращение численности населения в течение следующих нескольких десятилетий не должно быть таким катастрофическим, как опасались некоторое время назад, к 2050 году оно сократится на целых 24 млн человек.

Слабость третья: Государственные учреждения

Государство играет заметную роль в экономике РФ. Около трети всей экономической деятельности и половина легальной занятости находятся под его непосредственным контролем. Государственная собственность особенно сконцентрирована в секторах энергетики, обороны, финансов и инфраструктуры. Проблема в том, что российский государственный сектор считается непрозрачным, ненадежным и коррумпированным.

Как отказаться от нефти и газа в этих условиях остается загадкой.

Генрик Мюллер, профессор политэкономической журналистики в Техническом университете Дортмунда для Spiegel