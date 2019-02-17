Адмирал рассказал о несовместимости Украины и НАТО

Украина - НАТО / УНИАН

Украина и НАТО несовместимы из-за отсутствия однообразия в операционных доктринах, а также ментальных различий.

Такое мнение высказал адмирал запаса Игорь Кабаненко в эфире телеканала 112 Украина.

"К сожалению, у нас доктрины переведены с Советского Союза. Даже доктринальное обозначение операции у нас не такое, как в НАТО", - сказал Кабаненко.

По его словам, полноценное членство страны в альянсе предполагает взаимодействие в том числе на ментальном уровне, в основе которого лежит общение на одном языке.

"Невозможно стать взаимосовместимыми, не читая документы на языке оригинала... И главное - в это надо верить, то есть воспринимать на ментальном уровне", - сказал адмирал, отметив, что немногие украинские офицеры владеют английским языком.

Ранее немецкий политик, замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Германия и Франция отказали Украине в 2008 году в приеме в НАТО с оглядкой на интересы РФ, однако сегодня "многие" считают это решение ошибкой.

"Возможно, у Украины не было бы таких сложностей, как сейчас, если бы она была членом НАТО. Поэтому я могу понять, что в Киеве об этом думают. В 2008 году Германия и Франция сказали, что Украина не может стать членом альянса, и многие говорят, что это было тогда ошибкой. Мы сделали это, учитывая российские интересы с германо-французской точки зрения", - сказал Ландсдорф.