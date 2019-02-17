В Германии заявили, что ошиблись в отношении Украины

Украина - НАТО / УНИАН

Германия и Франция отказали Украине в 2008 году в приеме в НАТО с оглядкой на интересы РФ, однако сегодня "многие" считают это решение ошибкой.

Об этом заявил немецкий политик, замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

"Возможно, у Украины не было бы таких сложностей, как сейчас, если бы она была членом НАТО. Поэтому я могу понять, что в Киеве об этом думают. В 2008 году Германия и Франция сказали, что Украина не может стать членом альянса, и многие говорят, что это было тогда ошибкой. Мы сделали это, учитывая российские интересы с германо-французской точки зрения", - приводит агентство слова Ландсдорфа.

В ноябре прошлого года экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (2009-2014 гг.), заявил, что не запустив процедуру вступления Украины в НАТО в 2008 году, альянс "дал не тот сигнал" президенту РФ Владимиру Путину, из-за чего тот "стал думать, что теперь может действовать агрессивно".

"Мы дали Путину не тот сигнал. Он стал думать, что теперь может действовать агрессивно, и в том же году начал так действовать - в августе 2008 ода он напал на Грузию. Поэтому, оглядываясь назад, я думаю, что нам следовало продолжать движение к ПДЧ и для Грузии, и для Украины. Это не гарантировало бы им членство в альянсе, но стало бы мощным сигналом", - сказал Расмуссен, вспоминая саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, на котором рассматривался вопрос перспектив вступления в альянс Украины и Грузии.