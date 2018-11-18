"Дали Путину не тот сигнал": экс-генсек НАТО рассказал о промашке альянса в Украине

Генсек НАТО в 2009-2014 гг. Андерс Фог Расмуссен / Reuters

Не запустив процедуру вступления Украины в НАТО в 2008 году, альянс "дал не тот сигнал" президенту РФ Владимиру Путину, из-за чего то "стал думать, что теперь может действовать агрессивно".

Такое мнение высказал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, возглавлявший альянс в 2009-2014 гг., передает ИноТВ.

"Мы дали Путину не тот сигнал. Он стал думать, что теперь может действовать агрессивно, и в том же году начал так действовать - в августе 2008 ода он напал на Грузию. Поэтому, оглядываясь назад, я думаю, что нам следовало продолжать движение к ПДЧ и для Грузии, и для Украины. Это не гарантировало бы им членство в альянсе, но стало бы мощным сигналом", - сказал Расмуссен, вспоминая саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, на котором рассматривался вопрос перспектив вступления в альянс Украины и Грузии.

Он отметил, что НАТО тогда "следовало просто-напросто ответить на амбиции Грузии и Украины".

По словам Расмуссена, в 2009 году руководство НАТО хотело "перезагрузить отношения с Россией", сделать Москву "стратегическим партнером", однако сейчас Россия - "стратегический противник".

Ранее директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что в случае, если Украина и Грузия вступят в НАТО, Россия будет вынуждена обороняться. "Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы - Сочи", - сказал Келин.

По словам чиновника, России придется тратить "колоссальные ресурсы" и "выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны".

Напомним, в начале сентября президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект с поправками в Конституцию. Они закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО и запрещают базирование Черноморского флота России в Крыму.