"Дали Путину не тот сигнал": экс-генсек НАТО рассказал о промашке альянса в Украине

18 ноября 2018, 04:39

По словам Расмуссена, в 2009 году руководство НАТО хотело "перезагрузить отношения с Россией", сделать Москву "стратегическим партнером".

Расмуссен
Генсек НАТО в 2009-2014 гг. Андерс Фог Расмуссен / Reuters

Не запустив процедуру вступления Украины в НАТО в 2008 году, альянс "дал не тот сигнал" президенту РФ Владимиру Путину, из-за чего то "стал думать, что теперь может действовать агрессивно".

Такое мнение высказал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, возглавлявший альянс в 2009-2014 гг., передает ИноТВ.

"Мы дали Путину не тот сигнал. Он стал думать, что теперь может действовать агрессивно, и в том же году начал так действовать - в августе 2008 ода он напал на Грузию. Поэтому, оглядываясь назад, я думаю, что нам следовало продолжать движение к ПДЧ и для Грузии, и для Украины. Это не гарантировало бы им членство в альянсе, но стало бы мощным сигналом", - сказал Расмуссен, вспоминая саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, на котором рассматривался вопрос перспектив вступления в альянс Украины и Грузии.

Он отметил, что НАТО тогда "следовало просто-напросто ответить на амбиции Грузии и Украины".

По словам Расмуссена, в 2009 году руководство НАТО хотело "перезагрузить отношения с Россией", сделать Москву "стратегическим партнером", однако сейчас Россия - "стратегический противник".

Ранее директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что в случае, если Украина и Грузия вступят в НАТО, Россия будет вынуждена обороняться. "Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы - Сочи", - сказал Келин.

По словам чиновника, России придется тратить "колоссальные ресурсы" и "выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны".

Напомним, в начале сентября президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект с поправками в Конституцию. Они закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО и запрещают базирование Черноморского флота России в Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина НАТО Грузия Андерс Фог Расмуссен
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
05:18
Стало известно, сколько часов подряд можно носить обувь на высоком каблуке
04:39
"Дали Путину не тот сигнал": экс-генсек НАТО рассказал о промашке альянса в Украине
04:02
Психолог посоветовала, как легче достичь желаемого Видео
03:22
Украинский генерал спрогнозировал последствия перекрытия Азовского моря для России
02:22
"Уходит эпоха": умерла легендарная украинская певица Видео
01:49
Экс-советник президента России пояснил слова Путина о "рае" для россиян после ядерной войны
01:28
Анита Луценко откровенно рассказала о суперсредствах для похудения
01:03
В Николаеве втихаря выпустили из СИЗО криминального авторитета Мультика – журналист
00:38
Американский боксер посоветовал Усику не лезть в тяжеловесы
00:13
"Человек без середины": российские артисты вспоминают ушедшего из жизни Евгения Осина Видео
17 ноября, суббота
23:44
В Кривом Роге сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митрополита УПЦ МП Видео
23:16
Бойфренд экс-невесты Владимира Кличко прокомментировал ее алкогольную зависимость Видео
22:48
На ассамблее НАТО охарактеризовали последствия "Северного потока-2" для Украины
22:23
Стало известно место и дата похорон Евгения Осина
22:20
Евгений Осин: знаменитые хиты и трагический финал яркой звезды 90-х Видео
21:45
Архиепископ сделал ключевое уточнение о непринятии томоса Армянской церковью
21:20
Авторы "Маши и медведя" ответили на обвинения британцев в кремлевской пропаганде
21:11
"Конфликт на Донбассе надолго": эксперт рассказал о ключевой проблеме Украины Видео
20:47
В Венгрии с почестями открыли памятник жертвам Голодомора в Украине
20:44
"Танки на Киев": экс-советник Путина рассказал о сценарии оккупации Украины Видео
20:21
Созданная при участии украинских специалистов ракета NASA улетела в космос Видео
20:16
Умер в одиночестве: стала известна причина смерти певца Евгения Осина
19:53
Яценюк озвучил перспективу развития украинских аэропортов в 2019 году Видео
19:29
На Закарпатье скончался майор ГПСУ, сбитый контрабандистами на авто Видео
19:22
Обнародованы подробности смерти певца Евгения Осина
19:15
Рабинович предложил запретить чиновникам иметь счета за границей актуально
18:43
В Москве умер популярный певец Евгений Осин Видео
18:15
"Усвоит урок": в Сенате США заявили, что Россия пожалеет о вторжении в Украину Видео
17:46
В России смертница устроила взрыв
17:24
Полторак ответил на российские угрозы "закрыть" Азовское море Видео
16:51
"Шаги по расчленению": еще одна церковь выступила против автокефалии УПЦ Видео
16:41
В Европарламенте обрушились с критикой на украинских правоохранителей
16:25
Акции "желтых жилетов": во Франции в результате топливных протестов есть жертвы Фото Видео
16:11
"Пропаганда Кремля": у персонажа известного мультфильма рассмотрели характер Путина
15:47
"Инструмент давления": в РФ закатили истерику после заявления Помпео о помощи Украине Видео
15:24
Нападение на инкассаторов в Ирпене: стало известно, сколько денег украли Видео
15:23
Украинские фаны ответили полякам, назвавшим Львов "колыбелью польского футбола"
15:13
В УПЦ МП рассчитывают, что следующий президент Украины "свернет проект" автокефалии – СМИ Видео
14:50
"Готова сама себя изнасиловать": Ани Лорак раскритиковали за соблазнительный танец Видео
14:38
Полузащитник сборной Украины может продолжить карьеру в турецком гранде Видео
14:25
В Кабмине рассказали о самом свежем проявлении гибридной агрессии России Видео
14:00
В России поезд столкнулся с автобусом, есть жертвы Видео
13:59
Мусорный бак и зажженные файеры: у дома Авакова потребовали отставки главы МВД Фото Видео
13:50
Яценюк объяснил, что означают билборды "Народного фронта"
13:48
В России заявили, что Украине в Азовском море ничто не поможет
13:12
Почему Украина остается для Европы серым пятном на карте мнение
12:51
Энергоблок Хмельницкой АЭС не проработал и недели после капремонта
12:41
Яценюк заявил, что никогда не скажет "острых вещей" в адрес Тимошенко, и признал "историческую роль" Порошенко
12:21
В полиции раскрыли важные детали нападения на авто инкассаторов под Киевом Видео
12:13
Глава УПЦ МП обратился к украинцам с заявлением
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять