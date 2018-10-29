"Оборонительный пояс": в России раскрыли планы на случай вступления Украины в НАТО

НАТО / Reuters

В случае, если Украина и Грузия вступят в НАТО, Россия будет вынуждена обороняться.

Об этом заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, передает "Интерфакс".

"Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы - Сочи", - приводит агентство слова Келина.

По словам чиновника, России придется тратить "колоссальные ресурсы" и "выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны".

"Если отношения будут запущены, если наши западные - партнерами уже и не назовешь - пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнения. И нам придется к этому очень серьезно готовиться", - заключил Келин.

Накануне президент Польши Анджей Дуда обратился к представителям НАТО с просьбой укрепить "восточный фланг из-за очевидных имперских амбиций России".

"Сегодня имперские амбиции Москвы являются очевидными для всех. Поэтому мы должны укреплять восточный фланг НАТО", - сказал Дуда.

Напомним, в начале сентября президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект с поправками в Конституцию. Они закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО и запрещают базирование Черноморского флота России в Крыму.