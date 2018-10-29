"Очеведные имперские амбиции": Польский президент "забил в набат" НАТО из-за России

Анджей Дуда / Reuters

Польский президент Анджей Дуда обратился к представителям Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе укреплять восточный фланг из-за "очевидных имперских амбиций России".

"Сегодня имперские амбиции Москвы являются очевидными для всех. Поэтому мы должны укреплять восточный фланг НАТО", − цитирует Дуду представители его пресс-службы.

Президент Польши также отметил, что имперские амбиции России подтверждались дважды в течение минувшего десятилетия, когда Кремль военными методами менял границы в Европе: в 2008 году − в Грузии, в 2014 году − в Украине.

"В обоих случаях юридически признанные границы двух стран до сих пор не восстановлены", − подытожил Дуда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что польские власти вновь разместят армейский полк на границе с Россией.