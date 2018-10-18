Польша восстановит полк на границе с Россией

Мариуш Блащак / Википедия

Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в планах ведомства - восстановление полка польских вооруженных сил на границе с Россией.

"Я принял решение о восстановлении полка в Сувалки. Безопасность - один из наших приоритетов. В ближайшие месяцы численность подразделения, действующего в Сувалки, будет увеличена", - гсообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министерства.

/ Минобороны Польши/Twitter

Город Сувалки расположен недалеко от границы с Литвой, Белоруссией и российской Калининградской областью.

Напомним, по итогам встречи с лидером США Дональдом Трампом на пресс-конференции Дуда заявил о намерениях принять в своей стране "больше американских подразделений".

"Надеюсь, что президент примет решение отправить больше военных формирований вместе с вооружением", - цитирует польского лидера Gazeta Wyborcza.

Читайте такжеЭксперт пояснил, зачем Польше военная база США, и почему Варшава считает Трампа идиотомПо словам Дуды, во время переговоров они с президентом США Трампом шутили о создании в Польше военной базы под названием "Форт Трамп".

"Это в интересах как Польши, так и США", — подчеркну Дуда.

Напомним, бывший глава Пентагона Леон Панетта заявил, что лидеры европейских государств "до смерти" боятся выведения президентом США Дональдом Трампом американских войск из Европы.