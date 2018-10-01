Форту Трампа быть: Польша ожидает у себя уже не сотни, а тысячи американских военных

Польша планирует принять тысячи солдат США, построив для них современную базу / фото: zaxid.net

Польша рассчитывает, что на планируемой к постройке военной базе для армии США на территории Польши будут дислоцироваться уже даже не сотни, но тысячи американских военных.

"Мы думаем о тысячах, а не о сотнях военных… Весна будет ключевой по этому вопросу; сложность дела заключается в рабочих переговорах, результатом которых будет доклад Конгресса США", - заявил вице-председатель Министерства обороны Польши Томаш Шатковский, отвечая на вопрос о масштабах возможной постоянной военной базы США в Польше, сообщает Польское радио в понедельник, 1 октября.

Шатковский отметил, что Польша уже вполне официально ведет переговоры с Пентагоном по этому поводу, и пока ход переговоров не может не радовать.

Также вице-председатель Министерства обороны Польши коснулся вопроса постройки соответствующей инфраструктуры - речь идет, в частности, о казармах и полигонах, кроме них планируются к постройке склады и сервисные помещения, важным также является возможность использования оружия на полигонах.

По его мнению, у Польши значительно больше возможностей в этом плане, чем у других государств.

Читайте такжеРазмещение войск США в Польше: Трамп и Дуда сделали громкие заявленияНапомним, по итогам встречи с лидером США Дональдом Трампом на пресс-конференции Дуда заявил о намерениях принять в своей стране "больше американских подразделений".

"Надеюсь, что президент примет решение отправить больше военных формирований вместе с вооружением", - цитирует польского лидера Gazeta Wyborcza.

По словам Дуды, во время переговоров они с президентом США Трампом шутили о создании в Польше военной базы под названием "Форт Трамп".

"Это в интересах как Польши, так и США", — подчеркну Дуда.

Напомним, бывший глава Пентагона Леон Панетта заявил, что лидеры европейских государств "до смерти" боятся выведения президентом США Дональдом Трампом американских войск из Европы.