Размещение войск США в Польше: Трамп и Дуда сделали громкие заявления

Трамп и Дуда достигли взаимопонимания по размещению войск США в Польше / Фото:REUTERS

Президент США Дональд Трамп накануне встречи с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что Соединенные Штаты рассматривают просьбу Польши о постоянной дислокации американских войск.

"Польша хочет внести очень большой вклад в отношения с США и иметь [военное] присутствие, и, конечно же, это мы обсудим. Мы серьезно относимся к этому. Я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем", - цитирует Трампа Reuters.

По итогам встречи на пресс-конференции Дуда заявил о намерениях принять в своей стране "больше американских подразделений".

"Надеюсь, что президент примет решение отправить больше военных формирований вместе с вооружением", - цитирует польского лидера Gazeta Wyborcza.

По словам Дуды, во время переговоров они с президентом США Трампом шутили о создании в Польше военной базы под названием "Форт Трамп".

"Это в интересах как Польши, так и США", — подчеркну Дуда.

Напомним, бывший глава Пентагона Леон Панетта заявил, что лидеры европейских государств "до смерти" боятся выведения президентом США Дональдом Трампом американских войск из Европы.