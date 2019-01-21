Беларусь резко повысила цены на транзит российской нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко / Reuters

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси повысит на 7,6 процента с 1 февраля 2019 года тарифы на транспортировку нефти из РФ.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

"Министерством антимонопольного регулирования и торговли принято постановление... согласно которому утверждены новые тарифы на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

В МАРТ напомнили, что пересмотр тарифов носит плановый характер и производится ежегодно.

В декабре прошлого года президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на саммите Евразийского экономического союза обсудили цены на газ.

Лукашенко заметил, что для белорусских потребителей газ стоит $130 за 1 тыс. куб. м, в то время как для россиян в соседней Смоленской области - $70. "Простой вопрос - как конкурировать в этой ситуации?" - спросил он.

В ответ на это Путин сказал, что, если бы для Беларуси была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130.