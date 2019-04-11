Четыре причины, почему Зеленский разгромит Порошенко во втором туре

Украинцы будут голосовать не столько за Зеленского, сколько за его сериальный образ / Пресс-служба 1+1

Я не верю в победу Петра Порошенко на президентских выборах в Украине. В Украине достаточно грамотная социология, и, согласно соцопросам, Порошенко ожидает поражение, причем поражение с большим отрывом от Владимира Зеленского.

Последние замеры мнений говорят о том, что соотношение будет примерно 50/15. Не знаю, так ли будет в итоге, но в победе Зеленского я не сомневаюсь по нескольким причинам.

Первая – на стороне Зеленского успех. А людей привлекает успех, следовательно, своих избирателей он не потеряет.

Читайте такжеПорошенко просто завидует ПутинуВторая – довольно крупного успеха в первом туре добился пророссийский кандидат Юрий Бойко, и трудно себе представить, что во втором туре избиратели Бойко проголосуют за Порошенко. Скорее, можно предположить, что они будут голосовать за Зеленского.

Мне трудно представить, что избиратели Тимошенко проголосуют за Порошенко. Потому что Тимошенко и Порошенко – смертельные враги. Тимошенко – это популист без границ. Следовательно, легче предположить, что ее сторонники будут голосовать за Зеленского, чем за Порошенко.

Третье – соображение психофизическое или, если хотите, метафизическое: это – сказка. Зеленский – это сказка.

Ведь голосуют не за Зеленского, а за Василия Голобородько, то есть за человека, который в кино говорит то, что люди сегодня хотят слышать: что жирные номенклатурные свиньи – это жирные номенклатурные свиньи, что всех этих хряков нужно уничтожать, что власть принадлежит скотам, а должна принадлежать народу и так далее. Голобородько говорит все то, что люди хотят слышать. И люди хотят, чтобы эта сказка стала былью. Люди не любят, когда им не досказывают сказки до конца.

Читайте такжеПетр Алексеевич, проиграли? Уйдите в сторону, это не конец жизниПо этой причине, думаю, что люди захотят превратить сказку в быль и проголосуют за Голобородько. А то, что на данный момент у Голобородько псевдоним Зеленский... Ну, Зеленский так Зеленский – был бы Петровский, голосовали бы за Петровского. Голосуют за архетип. А архетип среднего украинца найден удачно. Сценарий придуман удачно. Вот за этот сценарий и голосуют. Как в России на Новый год все смотрят "Иронию судьбы, или С легким паром!": артист Андрей Мягков, старый и больной человек, абсолютно никого не интересует, а вот Женя Лукашин – герой, которого он играет – по-прежнему всех привлекает, потому что это соответствует какому-то человеческому архетипу. Вот это тот же самый случай. Как говорят, гештальт должен быть завершен. То есть сказка должна быть рассказана до конца. По этой причине проголосуют за Зеленского.

Четвертая причина – Порошенко просто осточертел Украине. В 2014 году он победил в первом туре президентских выборов, получив 9 миллионов голосов, а сейчас в первом туре он получил 3 миллиона голосов. Это – политический крах. Порошенко вызывает отвращение у своих бывших избирателей, соответственно, за него они голосовать не будут, а значит, голосовать они будут против него, то есть за Зеленского.

Итак, мой прогноз: по всем перечисленным причинам, если не произойдет какая-то неожиданная катастрофа (например, если во время дебатов Зеленский заплачет и убежит за трибуну), то Владимира Зеленского выберут президентом.