"Спасение рядового" Порошенко: почему все открестились от президента-неудачника

Порошенко остался совсем один / president.gov.ua

Петр Порошенко отчаянно ищет публичной поддержки украинского общества, элиты и своих политических противников. Ему остро нужна, хотя бы имитация поддержки его кандидатуры во втором туре президентских выборов. Но даже Игорь Смешко, Юрий Бойко и Олег Ляшко отказались открыто его поддерживать, не говоря уже о более мелких кандидатах. Виктор Медведчук и Ринат Ахметов также заняли выжидательную позицию, гибельную для политических планов "спасения рядового" Порошенко.

Армия порохоботов, по-прежнему изливает желчь и ненависть на всех, кто не верит в честную победу Порошенко и кормится только слухами из Банковой о секретном "чудо-оружии", которое в последний момент поможет избежать унизительного поражения. Ибо одно дело проиграть "политическому тяжеловесу" Тимошенко, и совсем другое дело проиграть "зеленому", неопытному и аморфному Зеленскому.

Читайте такжеПочему Кремль так испугался Зеленского и пытается сохранить у власти ПорошенкоЕсть еще слабая надежда на певца Вакарчука, но тот готов косвенно поддержать Порошенко, но по принципу – теперь голосуй сердцем и умом, и "по-приколу" тоже, как в первом туре. И те многочисленные, безликие технические кандидаты в президенты, которым Банковая насытила избирательный список, типа Юрий Тимошенко, скорее подтвердят репутацию Порошенко, как нечестного и грязного политического игрока, чем помогут поднять его рейтинг во втором туре.

А это значит, что фальсификация и подкуп избирателя во втором туре в пользу Порошенко будет проходить весьма туго. Местная бюрократия, мафия и бизнес уже почувствовали "запах поражения" Порошенко и постараются дистанцироваться от него, а не помогать. Я уже не говорю о силе политической мести со стороны Тимошенко, которая справедливо уверена, что именно Порошенко, через подкуп и фальсификацию, украл у нее победу на выборах.

Читайте такжеПомогут ли Порошенко дебаты на "Олимпийском" нокаутировать ЗеленскогоА главное - все реальные кандидаты в президенты, кто не прошел во второй тур уже думают об участии в парламентских выборах, как конвертировать, полученные результаты на этих выборах, в успешную парламентскую фракцию.

Поэтому зачем им рисковать поддержкой неудачного и скандального Порошенко, у которого уже нет реальных политических аргументов и козырей, и которому все равно нельзя верить.