У Зеленского есть два пути: какой он выберет?

Николай Фельдман

журналист

26 мая 2019, 06:56

Случай с нарушением "несправедливого" закона может стать как исключением, так и началом системы.

Зеленский
Зеленский уже является заложником концепта сильного президента / Reuters

В администрации президента Зеленского определили свое отношение к нарушению люстрационного законодательства во время назначения Богдана. Формула необычная, странная, но похоже ее уже будут придерживаться, считая вопрос исчерпанным.

Заявлено, что Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана, если только Конституционный суд вынесет решение о соответствии люстрационного закона Конституции Украины.

Ну, по крайней мере, там больше не называют белое черным. И фактически признают, что нарушение закона состоялось, при этом сам закон считая несправедливым.

Пока многих это возмущает, попробуем проанализировать логику такого оправдания нарушения закона.

Мне подобная логика напоминает вопросы соблюдения избирательного законодательства во время президентских предвыборных мероприятий.

Читайте такжеИгра в сильного президента загнала Зеленского в ловушкуНарушений - огромное количество. Со всех сторон. Прямо противоречащих законодательству. Но привлечь к реальной ответственности почти невозможно, а отменить регистрацию кандидата невозможно совсем.

Так и в этом случае.

Привлечь к ответственности действующего президента нельзя иначе, кроме как в порядке реализации процедуры импичмента. А процедуры нет.

И до завершения текущих парламентских выборов ее и не появится.

Но даже если бы и появилась прямо сейчас, до парламентских выборов (например вдруг нашлось бы триста голосов на преодоление вето президента), то выйдет, что закон обратной силы иметь не будет и это нарушение закона со стороны Владимира Зеленского не сможет стать основанием для привлечения к ответственности до завершения его полномочий. Как и любое другое нарушение закона.

Что тут можно сказать?

Президент является примером и дает сигналы обществу.

Возможно, в данном конкретном случае закон очень "несправедлив" и Андрей Богдан - хороший человек, эффективный управленец и всячески полезный участник команды Владимира Зеленского, опора его личной власти, надежный политический товарищ.

Но, в этой конкретной истории, случай с нарушением "несправедливого" закона может стать как исключением, так и началом системы.

Возможно ли что нарушения и противоречия в начале пути президента Зеленского останутся лишь исключением?

Безусловно возможно.

Как возможен и вариант, что получив большую парламентскую власть в коалиции или самостоятельно, Владимир Зеленский внесет и обеспечит голосование за справедливый закон "Про импичмент", за новый избирательный кодекс с открытыми списками. И выполнит свои обещания, и не будет больше нарушать другие законы Украины.

Но возможен и другой вариант, про который очень бы не хотелось пока что и рассуждать. Логика украинской власти может по традиции подменять право целесообразностью. И нет грани, когда можно считать один закон несправедливым, а другой соблюдать на основании собственного отношения к его нормам.

Читайте такжеПочему депутаты на самом деле объявили войну ЗеленскомуВ этой связи я всё время возвращаюсь к размышлениям об удостоверении президента, упавшем во время инаугурации и которое поднял один из нардепов "Самопомощи".

Владимир Зеленский верит в знаки, судя по его реакции на номер 73 сектора Олимпийского стадиона, который волей судьбы попав на его предвыборный ролик, совпал с количеством набранных процентов голосов избирателей во втором туре.

Вот также мне картина с назначением Андрея Богдана и нарушением люстрационного закона сильно совпадает с упавшим удостверением президента. Невнимательное отношение к важным формальностям господина президента может стать той самой большой проблемой его личной власти. Приобретается и укрепляется власть годами. Теряется - в считанные дни.

И последнее на сегодня.

Да, назад пути нет. Владимир Зеленский уже является заложником концепта сильного президента. А сильный президент, как известно, не может себе позволить менять собственные решения под влиянием критики. Иначе, как известно, его съедят. Будут требовать отменять так любые решения (ирония).

Но надо не забывать об обратной стороне этой медали. Если ты в какой-то момент принял решение отпилить ветку, на которой удобно уселся, то отказаться от такого решения лучше раньше того момента, когда прозвучит неизбежный треск.

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Владимир Зеленский Конституция Николай Фельдман Андрей Богдан
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