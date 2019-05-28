Как США при помощи Украины водят Путина за нос

Трамп не собирается разменивать Украину на Венесуэлу / Reuters

Сейчас опять заговорили, что Россия пытается на переговорах с США, обменять Украину на Венесуэлу. Это главная и больная тема Большой тайной сделки (БТС) между двумя международными авантюристами - Трампом и Путиным.

Тут больше страхов и обид для немощной Украины, чем сладкая победа для России. Американцы сознательно поддерживают иллюзию Путина об возможности такой сделки за счет интересов Украины. А на самом деле, Трампу нужна не Венесуэла, тем более в таком запущенном состоянии, а Куба. США аккуратно затягивают Россию и ее прокси-силу - Кубу - в венесуэльский конфликт, а затем в Большой Латиноамериканский конфликт, как это случилось с Россией на Большим Ближнем Востоке.

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Вторгнувшись в Сирию Путин был уверен, что США взамен отдадут ему хоть украденную, оккупированную часть Украины. Но этого не случилось. Тем более, что Украина - самое сильное "приобретение" США в 21 веке, позволяющее удерживать в сфере своего влияния и политики практически весь евразийский континент от Германии до Средней Азии, включительно. Уже тот факт, что Украина находится в геополитическом эпицентре Европы, между Россией и Германией, делает ее крайне важной для американской международной политики в отношение России.

Сейчас настоящая цель Трампа в переговорах с Путиным - это не полуразрушенная Венесуэла или ослабленная Украина, а Куба. Президенту США Трампу срочно, до начала президентских выборов, надо получить кубинских избирателей и "латинос" в США, которые, как правило, голосовали, до сих пор, за демократов Обамы-Клинтон. А если падет Куба до начала американских выборов, то судьба венесуэльского режима Мадуро будет делом времени или техники. А России придется искать новую цель для торга с американцами за Украину.