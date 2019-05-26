Россия предложила США "обменять" Украину на Венесуэлу - эксперт

Николас Мадуро / ТАСС

Россия стремится убедить Вашингтон дать ей свободу действий в Украине, а взамен Москва не будет мешать Вашингтону в преодолении режима Николаса Мадуро в Венесуэле, считает аналитик американского центра Foreign Policy Council Стивен Бланк.

Он отметил, что РФ предлагает Вашингтону возобновить переговоры относительно режима контроля над вооружением и продлить действие соглашения New START, говорится в его статье, опубликованной в издании The Hill.

По данным Бланка, россияне говорят, что теперь, когда расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера доказало отсутствие сговора между Дональдом Трампом и Россией, президент США имеет возможность для улучшения отношений с Россией.

Читайте такжеПочему кризис в Венесуэле - прямая угроза УкраинеБланк резко критикует такой подход.

"Помните, что российские вооруженные силы (включая так называемых сепаратистов, которые на самом деле являются помощниками Москвы в Украине) вторглись в Крым и на Донбасс и осуществили самую дерзкую агрессию со времени вторжения Саддама Хусейна в Кувейт", - отметил эксперт.

Он убежден, что из-за нарушения Россией соглашения о нераспространении ядерного оружия просто продлить действие соглашения New START - не в интересах США.

При этом Бланк подчеркнул, что в Венесуэле основную проблему составляют кубинские, а не российские силы.

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Также он отметил, расследование Мюллера выявило масштабные попытки России вмешаться в политические процессы в США, что не способствует восстановлению двусторонних отношений.

Если Украина будет разрушена, это повредит доверию к США в Европе и не остановит усилий Москвы против западных демократических стран, считает Бланк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и обсудил ситуацию в Венесуэле.