Продолжение дискуссии Путина и Трампа: Лавров поговорил с Помпео

Лавров и Помпео поговорили о ситуации в Венесуэле / Фото: Reuters

В финском городе Рованиеми в рамказ заседания Арктического совета глава российского МИДа Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео.

Как сообщает Лента.ру, в ходе встречи обсуждалась ситуация в Венесуэле, где каждая из сторон заявила об отрицании военного вторжения в латиноамериканское государство.

"Применение силы может санкционировать только Совет Безопасности ООН, либо сила может быть применена в ответ на агрессию против суверенного государства. Ничего подобного ни в каких вариантах не наблюдается в Венесуэле", - заявил Лавров.

Глава российского МИДа добавил, что во время диалога был рассмотрен "целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня ООН". Министр заметил, что он и Помпео смогли сделать "неплохой шаг вперед", а также провести "очень хорошую и конструктивную беседу".

Лавров назвал беседу с Помпео продолжением дискуссий, состоявшихся между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее в Белом доме сообщили, что 3 мая Дональд Трамп более часа говорил с Владимиром Путиным. В частности, президенты США и России обсуждали возможность заключения нового ядерного соглашения.

Затем Трамп сообщил, что телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путины был очень хорошим и очень продуктивным.