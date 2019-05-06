Продолжение дискуссии Путина и Трампа: Лавров поговорил с Помпео

Российский дипломат беседу назвал "конструктивной".
В финском городе Рованиеми в рамказ заседания Арктического совета глава российского МИДа Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео.
Как сообщает Лента.ру, в ходе встречи обсуждалась ситуация в Венесуэле, где каждая из сторон заявила об отрицании военного вторжения в латиноамериканское государство.
"Применение силы может санкционировать только Совет Безопасности ООН, либо сила может быть применена в ответ на агрессию против суверенного государства. Ничего подобного ни в каких вариантах не наблюдается в Венесуэле", - заявил Лавров.
Глава российского МИДа добавил, что во время диалога был рассмотрен "целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня ООН". Министр заметил, что он и Помпео смогли сделать "неплохой шаг вперед", а также провести "очень хорошую и конструктивную беседу".
Лавров назвал беседу с Помпео продолжением дискуссий, состоявшихся между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Ранее в Белом доме сообщили, что 3 мая Дональд Трамп более часа говорил с Владимиром Путиным. В частности, президенты США и России обсуждали возможность заключения нового ядерного соглашения.
Затем Трамп сообщил, что телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путины был очень хорошим и очень продуктивным.