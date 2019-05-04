"Российский обман": Трамп расхвалил телефонный разговор с Путиным

Телефонный разговор с Владимиром Путиным был очень хорошим и очень продуктивным, сообщил Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп сообщил, что телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путины был очень хорошим и очень продуктивным.

Во время разговора обсуждался даже "российский обман", написал лидер Штатов в Twitter.

По данным Трампа, он также обсудил с российским коллегой торговлю.

"Был долгий и очень хороший разговор с... Путиным. Как я всегда говорил, задолго до того, как началась охота на ведьм, ладить с Россией, Китаем и всеми — это хорошо, а не плохо", — отметил президент.

Американский лидер добавил, что поговорил с Путиным и о Венесуэле, Украине, Северной Корее, контроле над ядерными вооружениями. "…Очень продуктивный разговор!" — подчеркнул он.Читайте такжеТелефонные переговоры Трампа и Путина: что говорили об Украине

Ранее в Белом доме сообщили, что 3 мая Дональд Трамп более часа говорил с Владимиром Путиным. В частности, президенты США и России обсуждали возможность заключения нового ядерного соглашения.