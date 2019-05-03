Операция по свержению Мадуро окончательно провалилась

Стратегическая конфронтация выгодна Мадуро, поскольку с каждым днём перспективы безболезненной передачи власти уменьшаются.
По состоянию на сегодня могу утверждать, что "операция по свержению" Николаса Мадуро в Венесуэле провалилась. И даже последняя фаза не помогла.
Из-за колоссального обилия информации со всех сторон, понять, что РЕАЛЬНО произошло на днях в Венесуэле, практически невозможно.
Оппозиция пыталась привлечь на свою сторону военных с базы ВВС "Ла Карлота" в пригороде столицы, но их разогнали. Далее произошёл какой-то "исторический марш миллионов", но, видимо, для исторического момента людей было маловато.
Короче, в очередной раз, попытка разжечь костёр завершилась лишь несколькими яркими вспышками, которые быстро потухли из-за недостаточного количества горючего материала и слабой воли поджигателей.
Причины всё те же.
Недостаточно людей на улицах, нежелание переходить к силовым действиям, нерешительность иностранных партнёров, отсутствие сильного триггера и лояльность армии президенту Мадуро.
События 30 апреля уходят пылиться на полку вместе с остальными предыдущими попытками раскачать Венесуэлу: прорыв гуманитарного конвоя через границу, возвращение Хуана Гуайдо из своего турне и масштабный блэкаут (причём, дважды).
Сейчас Гуайдо назначил общенациональный страйк на сегодня и завтра. Естественно, он его возглавит лично.
Читайте такжеПочему кризис в Венесуэле - прямая угроза Украине
Как я и писал, его будут держать на самом видном месте, чтобы с ним обязательно что-то произошло в потасовках с силами безопасности.
Соединённые Штаты, как и раньше, сделали ряд уже привычных заявлений, ничего принципиально нового:
- Дональд Трамп следит за ситуацией.
- Дональд Трамп не исключает военного вторжения.
- Дональд Трамп переживает за Хуана Гуайдо, и не дай Бог с ним что-то случится.
- Дональд Трамп угрожает усилением санкций против Мадуро.
Джон Болтон бегал вокруг Белого Дома, бросаясь на репортёров разных телеканалов, рассказывая им о вмешательстве России в духе старого-доброго мира "холодной войны":
"Это наше полушарие. Это не то место, где русские могут вмешиваться. Они совершают ошибку. Это не будет способствовать улучшению отношений" - сказал Болтон американским журналистам.
Бразилия и Колумбия продолжают морозиться от принятия решений по силовым вариантам действий относительно ситуации в Венесуэле.
Конечно, президентам Ивану Дуке и Жаиру Болсонару было бы приятно избавить Латинскую Америку от этого эпатажного боливарианца, но с общественным мнением они должны считаться, поскольку всецело от него зависят.
Хуану Гуайдо необходимо срочно мобилизовать людей и до лета наэлектризовать ситуацию, иначе он рискует реально втянуться в долгосрочное, медленное противостояние, к которому не готов.
Такой сценарий приведёт к расколу оппозиции, часть которой надеялась на блицкриг, когда соглашалась встать под знамена никому не известного молодого политика. Уже сейчас среди них слышаться голоса недовольных.
Смотря на раненых в столкновениях людей, некоторые участники протестов призывают действовать решительнее, смелее и, возможно, жёстче. Они жалуются на то, что Гуайдо упускает момент.
С другой стороны баррикад по улицам с безумными глазами и красными флагами снуют толпы бюджетников и сторонников боливарианского интернационала, предупреждая всех о том, как "Империя хочет захватить нас и поработить нашу волю", имея в виду США, конечно же.
Стратегическая конфронтация выгодна самому Мадуро, поскольку с каждым днём перспективы безболезненной передачи власти уменьшаются.
Чем глубже Мадуро окопается в Каракасе, тем сложнее будет вырвать его из системы, не говоря уже о самом режиме.