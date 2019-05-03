Операция по свержению Мадуро окончательно провалилась

Илья Куса

Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего

3 мая 2019, 12:21

Стратегическая конфронтация выгодна Мадуро, поскольку с каждым днём перспективы безболезненной передачи власти уменьшаются.

Николас Мадуро
Власть Николаса Мадуро в Венесуэле по-прежнему крепка / ТАСС

По состоянию на сегодня могу утверждать, что "операция по свержению" Николаса Мадуро в Венесуэле провалилась. И даже последняя фаза не помогла.

Из-за колоссального обилия информации со всех сторон, понять, что РЕАЛЬНО произошло на днях в Венесуэле, практически невозможно.

Оппозиция пыталась привлечь на свою сторону военных с базы ВВС "Ла Карлота" в пригороде столицы, но их разогнали. Далее произошёл какой-то "исторический марш миллионов", но, видимо, для исторического момента людей было маловато.

Короче, в очередной раз, попытка разжечь костёр завершилась лишь несколькими яркими вспышками, которые быстро потухли из-за недостаточного количества горючего материала и слабой воли поджигателей.

Причины всё те же.

Недостаточно людей на улицах, нежелание переходить к силовым действиям, нерешительность иностранных партнёров, отсутствие сильного триггера и лояльность армии президенту Мадуро.

События 30 апреля уходят пылиться на полку вместе с остальными предыдущими попытками раскачать Венесуэлу: прорыв гуманитарного конвоя через границу, возвращение Хуана Гуайдо из своего турне и масштабный блэкаут (причём, дважды).

Сейчас Гуайдо назначил общенациональный страйк на сегодня и завтра. Естественно, он его возглавит лично.

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Как я и писал, его будут держать на самом видном месте, чтобы с ним обязательно что-то произошло в потасовках с силами безопасности.

Соединённые Штаты, как и раньше, сделали ряд уже привычных заявлений, ничего принципиально нового:

  1. Дональд Трамп следит за ситуацией.
  2. Дональд Трамп не исключает военного вторжения.
  3. Дональд Трамп переживает за Хуана Гуайдо, и не дай Бог с ним что-то случится. 
  4. Дональд Трамп угрожает усилением санкций против Мадуро.

Джон Болтон бегал вокруг Белого Дома, бросаясь на репортёров разных телеканалов, рассказывая им о вмешательстве России в духе старого-доброго мира "холодной войны":

"Это наше полушарие. Это не то место, где русские могут вмешиваться. Они совершают ошибку. Это не будет способствовать улучшению отношений" - сказал Болтон американским журналистам.

Бразилия и Колумбия продолжают морозиться от принятия решений по силовым вариантам действий относительно ситуации в Венесуэле.

Конечно, президентам Ивану Дуке и Жаиру Болсонару было бы приятно избавить Латинскую Америку от этого эпатажного боливарианца, но с общественным мнением они должны считаться, поскольку всецело от него зависят.

Хуану Гуайдо необходимо срочно мобилизовать людей и до лета наэлектризовать ситуацию, иначе он рискует реально втянуться в долгосрочное, медленное противостояние, к которому не готов.

Такой сценарий приведёт к расколу оппозиции, часть которой надеялась на блицкриг, когда соглашалась встать под знамена никому не известного молодого политика. Уже сейчас среди них слышаться голоса недовольных.

Смотря на раненых в столкновениях людей, некоторые участники протестов призывают действовать решительнее, смелее и, возможно, жёстче. Они жалуются на то, что Гуайдо упускает момент.

С другой стороны баррикад по улицам с безумными глазами и красными флагами снуют толпы бюджетников и сторонников боливарианского интернационала, предупреждая всех о том, как "Империя хочет захватить нас и поработить нашу волю", имея в виду США, конечно же.

Стратегическая конфронтация выгодна самому Мадуро, поскольку с каждым днём перспективы безболезненной передачи власти уменьшаются.

Чем глубже Мадуро окопается в Каракасе, тем сложнее будет вырвать его из системы, не говоря уже о самом режиме.

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Венесуэла Николас Мадуро Илья Куса Хуан Гуайдо
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