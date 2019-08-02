Глупое решение Трампа: США готовятся к силовому сценарию по Ирану

Илья Куса

Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего

2 августа 2019, 10:25

Продолжается курс на максимальное давление с целью провокации вооружённого столкновения для дальнейшего силового разрешения "иранского вопроса".

Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана
Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана / Reuters

Всё-таки Соединённые Штаты сделали это. Ввели персональные санкции против главы МИД Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа.

Поздравляю администрацию Дональда Трампа с успешным сожжением всех официальных мостов с Ираном.

Теперь, всё, что остаётся - это неформальные "бэк-дор" каналы коммуникации, которых пока что нет.

На мой взгляд, это одно из самых глупых решений, которые принимала эта администрация США.

Введя санкции против министра иностранных дел, Штаты фактически показали всем, что дипломатия им не нужна, и лишний раз доказали, что в переговорах они не заинтересованы.

Отныне, тем более шизофреническими выглядят заявления самого Дональда Трампа и его команды о том, что они готовы вести переговоры с Ираном, в то время как вводят санкции против их главного дипломата, президента и верховного лидера.

Читайте такжеЧтобы досадить Обаме: стало известно, почему Трамп вышел из ядерной сделки с ИраномКак я и писал ранее, курс продолжается на максимальное давление с целью провокации вооружённого столкновения для дальнейшего силового разрешения "иранского вопроса". По крайней мере, так видят ситуацию неоконы-республиканцы в Белом Доме.

США решили отрезать Иран от международного информационного пространства, а усилиями лоббистов и фракции Болтона-Помпео отрезать себе путь к де-эскалации через переговоры.

Я убеждён, что это решение лишь убедит Иран в правильности своего восприятия ситуации и подтолкнет их к более агрессивным действиям вплоть до полного выхода из "ядерного соглашения", тем самым давая карт-бланш в руки силовиков и радикалов в иранской политике, который сейчас осаждают правительство Хассана Роухани.

Для определённой части администрации Трампа это как раз то, что им нужно, поскольку развяжет руки для совершения полноценных ударов по Ирану и его военным объектам.

Читайте такжеПролетела тысячу километров: Иран испытал баллистическую ракету Шахаб-3Самое печальное, что в самих Штатах к этому всему относятся с поразительным пренебрежением, даже среди Демократической партии, которая какбэ оппонирует Трампу в вопросах Ирана.

Во вчерашних 3-часовых дебатах кандидатов в президенты от Демпартии на внешнюю политику выделили всего несколько минут (!).

Обсуждение риска катастрофической войны с Ираном длилось на дебатах всего 2,5 минуты, после чего они переключились на более "важные" темы.

Волюнтаризм отдельной группы безумцев в условиях тотального общественно-политического безразличия - вот, что приведёт США к войне с Ираном, даже если в реальности никто этого не желает.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
США Иран Дональд Трамп Джон Болтон Майк Помпео Илья Куса Джавад Зариф
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:56
Tenet: появился первый эффектный тизер фильма Нолана
10:47
Коллапс в метро Киева: не работают три станции
10:38
"С ветерком": Укрзализныця влипла в скандал из-за "убитого" вагона
10:28
Мендель назвала "слухами" сообщение об увольнении Богдана
10:26
Самый титулованный футболист мира вернулся в Бразилию
10:26
Оператор Северного потока-2 отреагировал на одобренные в США санкции Видео
10:25
Глупое решение Трампа: США готовятся к силовому сценарию по Ирану мнение
10:19
Гламурный Винник с винишком в руке обратился к одиноким волчицам
09:48
Отравление Скрипалей: США ввели второй пакет санкций против РФ - СМИ Видео
09:45
Пугачева и Галкин влипли в скандал с недвижимостью: все подробности
09:10
СМИ узнали о "казни" криминального авторитета в Запорожье, опубликовано фото 18+
09:04
Как будут наказывать за подкуп на выборах? мнение
08:47
"Ушиб сердца": появились подробности гибели известного диджея
08:47
Взятка в 1,5 миллиона долларов: полиция задержала топ-чиновников Видео
08:16
У Зеленского объяснили, почему не разблокируют российские соцсети Видео
08:15
Зеленский против Кличко: почему война будет идти до победного конца мнение
07:51
Свадебная королева на велосипеде, или Почему Кличко оказался в одиночестве мнение
07:50
Синоптик назвал области Украины, которым не посчастливится Видео
07:23
"Нес бред": кум Путина обозвал Порошенко
07:22
Почему встреча Зеленского с Лукашенко лишена всякого смысла мнение
06:56
"Политическое никто", или Почему Зеленский должен немедленно уволить Потураева мнение
06:50
Всё о Дне Ильи 2019: открытки, приметы, молитвы на деньги и не только Видео
06:30
Успеть до конца лета: астролог назвала удачные дни в августе-2019 Видео
06:10
Названа причина взлета цены на картошку Видео
05:46
Доктор Комаровский уничтожил "страшилку" о вреде бейсболки
05:39
В NASA объявили о жуткой звезде: когда в августе ждать Нибиру в гости Видео
05:18
Лига Европы: известны все пары третьего квалификационного раунда
05:17
Есть гамбургеры и не толстеть: диетолог рассказала, как уменьшить калорийность
04:51
Лига Европы: все результаты второго квалификационного раунда
04:50
Доллар по 24 гривны: эксперты рассказали, как сохранить сбережения Видео
04:47
"А*уенна": Maruv показала сочный зад на откровенном фото Фото
04:39
В России девушка соблазнила и занялась сексом с юной школьницей
04:17
Экс-президент Порошенко пообещал покаяться, но не журналистам
04:01
Как найти добротные запчасти с гарантией для ремонта автомобиля новости компании
03:44
Боксера приговорили к 18 годам за сексуальное насилие над дочерью
03:23
В Малайзии примут закон, защищающий мужчин от желающих секса женщин
02:57
Леди Гагу потроллила бывшая ее нового парня Видео
02:48
Билык заговорила в росСМИ о примирении между Россией и Украиной
02:34
Как повысить работоспособность: врач назвала четыре правила Видео
02:27
Ученые назвали способы избавления от татуировок
02:06
"Нужно газон постричь": Леся Никитюк взбудоражила откровенным фото
01:48
"Не пузатый и не мордатый": Зеленский похвастался новым фото из спортзала
01:33
Лысенко установил личный рекорд в УПЛ
01:11
"В Киеве — коррупция": Ткаченко не исключил поход в столичную власть Видео
00:51
Порошенко рассказал, с кем он писал текст Минских соглашений
00:42
Все про безопасные перевозки товаров из Китая новости компании
00:29
Международный день пива 2019: как и где отметить весело Фото Видео
00:12
Трамп протянул руку помощи Путину Видео
01 августа, четверг
23:59
В Киеве в ДТП погиб популярный диджей
23:38
Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять