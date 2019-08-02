Глупое решение Трампа: США готовятся к силовому сценарию по Ирану

Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана / Reuters

Всё-таки Соединённые Штаты сделали это. Ввели персональные санкции против главы МИД Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа.

Поздравляю администрацию Дональда Трампа с успешным сожжением всех официальных мостов с Ираном.

Теперь, всё, что остаётся - это неформальные "бэк-дор" каналы коммуникации, которых пока что нет.

На мой взгляд, это одно из самых глупых решений, которые принимала эта администрация США.

Введя санкции против министра иностранных дел, Штаты фактически показали всем, что дипломатия им не нужна, и лишний раз доказали, что в переговорах они не заинтересованы.

Отныне, тем более шизофреническими выглядят заявления самого Дональда Трампа и его команды о том, что они готовы вести переговоры с Ираном, в то время как вводят санкции против их главного дипломата, президента и верховного лидера.

Читайте такжеЧтобы досадить Обаме: стало известно, почему Трамп вышел из ядерной сделки с ИраномКак я и писал ранее, курс продолжается на максимальное давление с целью провокации вооружённого столкновения для дальнейшего силового разрешения "иранского вопроса". По крайней мере, так видят ситуацию неоконы-республиканцы в Белом Доме.

США решили отрезать Иран от международного информационного пространства, а усилиями лоббистов и фракции Болтона-Помпео отрезать себе путь к де-эскалации через переговоры.

Я убеждён, что это решение лишь убедит Иран в правильности своего восприятия ситуации и подтолкнет их к более агрессивным действиям вплоть до полного выхода из "ядерного соглашения", тем самым давая карт-бланш в руки силовиков и радикалов в иранской политике, который сейчас осаждают правительство Хассана Роухани.

Для определённой части администрации Трампа это как раз то, что им нужно, поскольку развяжет руки для совершения полноценных ударов по Ирану и его военным объектам.

Читайте такжеПролетела тысячу километров: Иран испытал баллистическую ракету Шахаб-3Самое печальное, что в самих Штатах к этому всему относятся с поразительным пренебрежением, даже среди Демократической партии, которая какбэ оппонирует Трампу в вопросах Ирана.

Во вчерашних 3-часовых дебатах кандидатов в президенты от Демпартии на внешнюю политику выделили всего несколько минут (!).

Обсуждение риска катастрофической войны с Ираном длилось на дебатах всего 2,5 минуты, после чего они переключились на более "важные" темы.

Волюнтаризм отдельной группы безумцев в условиях тотального общественно-политического безразличия - вот, что приведёт США к войне с Ираном, даже если в реальности никто этого не желает.