Какие уроки Украина должна вынести из российско-грузинской войны

Андрей Головачев

политический эксперт

10 августа 2019, 06:58

Владимиру Зеленскому для противодействия России необходимо проводить реальную военную реформу.

Российско-грузинская война. Проход российских войск через Кавказские горы в южносетинском селе Джаба 9 августа 2008 года.
Российско-грузинская война. Проход российских войск через Кавказские горы в южносетинском селе Джаба 9 августа 2008 года. / AFP

11 лет назад началась российско-грузинская война, которая длилась 5 дней и закончилась полным разгромом грузинской армии.

Однако, несмотря на, казалось бы, убедительную победу, война вскрыла многие недостатки российской военной машины, связанные с неэффективной системой управления, устаревшим вооружением и средствами связи. Объективный анализ показывал, что если бы грузинская армия была чуть лучше оснащена и лучше организована с точки зрения управления, то исход войны мог бы быть совсем другим.

Отдадим должное Путину: он смог извлечь уроки из... победы и начал немедленно проводить радикальную военную реформу. Для этой цели он назначил на должность министра обороны, - внимание! - не военного, а профессионального налоговика Сердюкова. И выбор оказался удачным. Сердюков, по общему мнению, экспертов, смог преодолеть сопротивление генералитета и блестяще справился с поставленной задачей.

В чем суть военной реформы, которую провел Сердюков?

Читайте такжеМинистр обороны Канады раскритиковал реформу ВСУ от ПорошенкоЕсли кратко, то до реформы в России 80% подразделений были не боеготовы, по той причине, что они были не укомплектованы, так как в России, как и в СССР, применялся массовый мобилизационный принцип комплектования армии. Как результат в мирное время в ВС офицеров было в два раза больше, чем солдат и все маялись от безделья, а время развертывания частей занимало несколько недель. Именно в российско-грузинской войне все эти недостатки и были вскрыты, когда 20% танков и БМП вообще не завелись, а офицеры не имели опыта управления подразделениями мало обученных призывников.

Огромная заслуга налоговика Сердюка заключается в том, что он смог волевым порядком, преодолевая сумасшедшее сопротивление армейской бюрократии, сократить все эти 80% небоеготовых частей. Уволено было 115 тыс офицеров. При этом оставшиеся 20% частей Сердюков доукомплектовал до штатов военного времени, превратив их в части постоянной боевой готовности. Как результат Россия получила где-то 30-40 военных частей, которые готовы развернуть военные действия, буквально, в течении нескольких часов.

И вот эта современная способность ВС России быстро развертывать свои подразделения для ведения боевых действия сработала уже не один раз.

В частности, 26 февраля 2014 г. Путин объявил внезапную проверку и под ее прикрытием в течении суток развернул около 40 тыс. войск вдоль российско-украинской границы. В сущности, именно это быстрое развертывание российских войск и объясняет тот факт, что военное сопротивление аннексии Крыма было уже практически невозможным, так как украинские президенты военную реформу не проводили и, главным образом, сосредоточились на дерибане военного имущества и военной собственности.

Читайте такжеВ украинской армии упразднят прапорщиков и мичмановСправка: Во время второй чеченской войны, когда Басаев вторгся в Дагестан (август 1999 г.), то российской армии потребовалось 2,5 (!!) недели, чтобы развернуть свои подразделения.

Второй пример быстрого развертывания подразделений Россия продемонстрирована в Сирии, внезапность и эффективность которой отметили все западные военные эксперты. Это обеспечило быструю победу России над ИГИЛ при общей беспомощности США и их европейских партнеров.

Учитывая, что одновременно с реформой управления ВС, Россия проводила масштабный десятилетний план военного перевооружения (2011-2020 годов), ежегодно увеличивая свой военный бюджет на 20%, то приходится признать, что на сегодняшний день, ни одно государство на постсоветском пространстве не в состоянии в военном отношении противостоять России.

В этом и заключается главный урок российско-грузинской войны для Украины. Работать еще надо много. Поменьше пустых лозунгов, побольше - реальной военной реформы.

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Россия ВСУ Грузия ИГИЛ Владимир Путин российско-грузинская война армия РФ Андрей Головачев Анатолий Сердюков
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