Почему протесты в Москве опасны для Украины

Андрей Головачев

политический эксперт

12 августа 2019, 06:54

Россия всегда экспортирует свои внутренние проблемы.

Протесты в России, Москва 2019
Протесты в России, Москва 2019 / Reuters

Нынешние продолжающиеся массовые протесты в Москве , как и протесты на Болотной площади в период 2011-2013г.г. , представляют большую опасность. Но не для режима Путина, конечно, а для... Украины.

Поясним.

Россия и демократия - вещи абсолютно несовместимые. Россияне , по своей ментальности, это имперский народ, который рассматривает себя как доминантный по отношению ко всем народам, которые когда-либо входили в российскую империю. Для такой ментальности характерна тяга к сильной персональной власти, к государю императору, к самодержавию. Это исключает всякую демократию и разделение властей. Россияне не понимают демократии и совершенно не нуждаются в ней. Все что хотят россияне - это такого лидера, который сможет напомнить им о бывшем величии. И не просто напомнить, а сделать конкретные шаги в восстановлении этого величия. Не случайно , самые почитаемые герои в России это те, кто расширяли границы империи: Петр 1 и Сталин. А сейчас Путин. И с этим ничего нельзя поделать. Не будет Путина, будет кто-то другой, но с теми же характеристиками.

Читайте такжеПечальный конец Путина: каким будет финал российского диктатораНо откуда же в России появились тогда всеобщие выборы?

Демократическая избирательная система была навязана России Западом в конце прошлого века, когда, после распада СССР, Россия еле стояла на ногах. Запад тогда мог делать с Россией все что хотел. И делал - например, навязал формальную демократию.

Это была искусственная система, отторгаемая большинством общества. Возникло противоречие между формой и содержанием, которое было разрешено также, как в в бывшем СССР. Узкая группа власть предержащих, по научному называемая селекторатом, полностью определяла персональный состав "народного представительства". Сурков, для смеха, назвал это "суверенной демократией". Глупо, конечно, но что поделаешь, если в самодержавной стране зачем -то внедрили всеобщие выборы.

Понятно, что узкий слой интеллигенции, молодежь, не понимающая природы российской власти, всякого рода рвущиеся к власти авантюристы типа Навального, представители шоу- бизнеса, прикупленные Западом либералы , бунтари , и т.д. периодически начинают протестовать и требовать реальных свободных выборов. При этом все эти, условно говоря, демократы-либералы отлично понимают, что они не представляют и 0.5% общества и в случае своего прихода к власти, они демократы, смогут построить только режим "а-ля Путин-2". И тот же Навальный может оказаться диктатором похлеще Путина. Бонапарт еще тот!

Читайте такжеПобеда Майдана в России неизбежнаПравящий режим в России все это прекрасно понимает. Нынешние протесты интеллигенции и молодежи, как и все предыдущие, не представляют угрозы режиму . Но проблема все-таки есть. Это проблема усталости общества от 20-летнего правления Путина и отсутствие экономического роста, стагнация. Рейтинг Путина действительно стал снижаться. А правила игры в России таковы, что уровень поддержки национального лидера не должен быть ниже 55 %. Россия - не Украина, где президент может управлять страной с рейтингом в 15%. В России Царь должен быть настоящим! 55% - предел, за которым элита должна что-то делать. Или менять лидера, условно Путина на Шойгу, либо предпринять успешную внешнеполитическую акцию, направленную на "доказательство" величия России.

Известно, что из "болотных протестов", когда рейтинг Путина, опустился до критического уровня, правящий класс вышел за счет аннексии Крыма, который поднял уровень поддержки ВВП до 90%!

Если протесты в Москве и регионах не утихнут и если рейтинг Путина продолжит снижаться, то элите придется выбирать одно их двух. Либо заменить Путина, на молодого свежего Царя, либо.. вернуться к проекту Малороссии. Россия всегда экспортирует свои внутренние проблемы.

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Россия протест Владимир Путин Андрей Головачев
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