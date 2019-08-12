Главный итог путинского двадцатилетия

Путин лишиол Россию новостей / Reuters

20 лет тому назад, 9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин назначил Владимира Путина новым премьер-министром страны.

Тогда у большинства наблюдателей не было даже уверенности, что глава правительства долго продержится на своём посту. Ельцинские премьеры накануне отставки президента менялись, как перчатки, фраза Бориса Николаевича "не так сели", адресованная предшественникам Путина Евгению Примакову и Сергею Степашину, стала хрестоматийной. Клан Примакова и московского мэра Юрия Лужкова укреплялся с каждым днем, а "семья" Ельцина и ее попутчики выглядели совершенно беспомощными. Так что, когда я пытался объяснить коллегам, почему именно Путин станет новым президентом Российской Федерации на последующие десятилетия, со мной почти никто не соглашался.

Никто, кроме коллег, связанных с верхушкой ФСБ - эти люди точно понимали, что их время пришло и не скоро закончится.

Спустя 20 лет, оказывается, рано подводить итоги этого бесконечного чекистского правления. Сам Путин с его падающим, но все еще неправдоподобно высоким уровнем поддержки изо всех сил старается доказать, что не постарел. Он переодевается в кожаную куртку, усаживается на мотоцикл и появляется на встрече байкеров в оккупированном Крыму. Как раз на фоне очередных московских митингов, разгонов, арестов...

Читайте такжеПочему протесты в Москве опасны для УкраиныИ самое печальное в этой мизансцене - что она за два прошедших десятилетия повторялась несколько раз. Путин, который самим своим поведением демонстрирует, что происходящее в стране его не интересует, что у него - своя повестка дня и именно ее он собирается навязать России. Граждане, которые протестуют против притеснений и пытаются добиться политической конкуренции, свободы слова, элементарного уважения со стороны властей - но всякий раз уступают режиму. Мир, который осуждает действия этого режима - от репрессий против собственных граждан до агрессивных действий на международной арене - но при этом пытается с Путиным договориться.

Вот и сейчас российский президент, которого после аннексии Крыма изгнали из "большой восьмёрки", вернувшись к формату встречи лидеров семи ведущих стран мира, готовится накануне саммита "семерки" в Биаррице встретится с хозяином мероприятия, французским президентом Эммануэлем Макроном. И эту ситуацию тоже не назовёшь новой.

В этом - главный итог путинского двадцатилетия: оно лишило Россию новостей. То, что происходит, уже происходило, в тех или иных формах. Режим не может придумать ничего нового для своего самосохранения, кроме телевизионной пропаганды, репрессий и захватнических войн.

Несогласная часть общества все еще рассчитывает, что власть услышит ее голос с какого-нибудь проспекта Сахарова. Запад все еще думает, что в Кремле поймут всю невыгодность, нецелесообразность конфронтации с цивилизованным миром, и начнут договариваться "по-настоящему", а пока что надо держать двери открытыми.

Читайте такжеПечальный конец Путина: каким будет финал российского диктатораПри этом Путин живет в своём мире и даже не очень пытается понять, что от него на самом деле хотят протестующие на московских улицах, Дональд Трамп или Владимир Зеленский. Мир Путина - тот, в котором российский президент в кожаной куртке спасает Россию от попыток Запада ее ослабить или унизить. Мир, в котором именно в Кремле защищают ценности и говорят правду даже тогда, когда откровенно лгут и даже не скрывают этого. Мир, в котором нарушают правила и пренебрегают законами ради "благого дела", ради России. Ну и понятно, что в этом мире своим, друзьям и патриотам - все, а врагам и супостатам - Басманный суд и "новичок". Потому что в таком мире не любят предателей и всюду их найдут.

Многим согражданам Путина этот ирреальный сумеречный мир, кстати, тоже понятен и близок. И, возможно, именно это общее понимание, а отнюдь не только репрессии и пропаганда, придают российскому режиму его долговечность.

Виталий Портников, публицист, журналист, для Деталей