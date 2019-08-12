Зеленскому без нового типа диктатуры не победить "теневое государство"

Александр Кочетков

аналитик, политолог

12 августа 2019, 07:28

Украине нужна диктатура, но коллегиальная и публичная.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / пресс-служба президента Украина

Начну с банальщины: ситуация в стране критическая. Держава фактически утратила контрольные и регулирующие функции и перешла в режим самопожирания. Свидетельством тому практически узаконенная контрабанда, хищническая вырубка леса, варварская добыча янтаря и других полезных ископаемых и многое другое. За счет этой теневой сферы живут целые регионы, во всяком случае, их правящая верхушка.

Понятно, что эта нелегальная сфера, обладающая колоссальными ресурсами, будет сопротивляться любым попыткам ее ликвидировать и даже просто минимизировать. При Петре Порошенко с этой сферой, высасывающей из страны жизненные соки, власть не боролась, она ее использовала и приумножала.

Новая власть во главе с Владимиром Зеленским намерена с мрачным наследием бороться. И без диктатуры в том или ином виде теневое государство не победить.

Читайте такжеТолько позитив: почему не стоит бояться полной власти Зеленского и КоПод диктатурой я понимаю готовность принимать правильные, хотя и непопулярные решения, возможность их незамедлительно реализовывать в единой связке президентской, законодательной и исполнительной власти, а также жесточайшую исполнительскую дисциплину, отсутствие которой сегодня губит даже правильные начинания власти, электронное декларирование, к примеру.

Очевидно, что все предпосылки к такой диктатуре налицо. И президент Зеленский явно готов этими предпосылками воспользоваться — здесь очередная напрашивающаяся параллель с правлением Леонида Кучмы.

Но чтобы мы не скатились в "кучмизм", процветавший в конце второго срока Даниловича, необходимы действенные предохранители. То есть, такая диктатура обязана быть ограниченной в сроке и действовать в рамках определенных публичных процедур.

Зеленский заявил (и я пока верю), что он пришел лишь на пять лет, так что с ограничением по сроку все норм.

Читайте такжеУсталость от государства: чего большинство украинцев ждет от ЗеленскогоСоответственно, необходим публично заявленный план преобразований страны, включающий в себя лучшие существующие наработки, с четкими контролируемыми целями по цифрам и по датам — в социальной сфере, в экономике, во внешней политике, в оборонной сфере, причем, с обозначением ресурсной базы — все по-взрослому. Это должен быть один план — президента Зеленского, его монобольшинства в Раде и его правительства, сформированного этим монобольшинством, не важно, в офисе президента или в Кабмине с Радой его разработают.

И необходима прозрачная процедура реализации этого плана, чтобы общество могло видеть, где, в чьей персонально зоне ответственности реализация проседает, чтобы требовать вмешательства президента. И чтобы министры не грозились нам возвигнуть гиперлупы при асфальтовом бездорожье в стране.

Подобная публичность является, пожалуй, единственной гарантией того, что диктатура будет эффективной. Потому что наше общество неоднократно демонстрировало, как оно способно ставить на место зарвавшихся правителей и их нечистоплотное окружение. И власти придется с этим считаться.

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Верховная Рада Владимир Зеленский диктатура Александр Кочетков
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