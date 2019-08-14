Так вот ты какое, "путинское воинство"

Путин и "Ночные волки" в Крыму / kremlin.ru

Залдостанов от имени "Ночных волков" поблагодарил Путина за оказываемую поддержку: "Я вам очень благодарен и имейте в виду, что все мы — это ваше воинство". Ряженые клоуны на мопедах - вот ты какое, путинское воинство.

А если серьезно, "путинское воинство" - это, по сути, конгломерат нескольких банд, из которых мотобанда мелкого рэкетира и рейдера Залдостанова самая малочисленная и комичная. Куда опаснее головорезы президентского "пехотинца" Кадырова, который, по собственному признанию, убил первого русского в 16 лет (видимо так это ему понравилось, что с тех пор просто остановиться не может).

Читайте такжеНулевая легитимность: как "крымнаш" стал последним прибежищем ПутинаПутинское воинство - это и наемники уголовника Пригожина, всегда готовые в зависимости от величины прайса хоть врать в сети, хоть калечить и убивать в реале. Это ГРУшные отравители и хакеры, засветившиеся и обгадившиеся практически во всех западных странах. Это росгвардейские садисты, с видимым удовольствием избивающие женщин и подростков. В общем, какой царь, такое и воинство.

Самое печальное для Путина, что оно при первом серьезном шухере разбежится. Чеченцы сами порвут Кадырова, росгвардейцы спрячутся под юбками у своих жен и будут оттуда лепетать, что "только выполняли приказ", байкеры Зладастонова потеряют дотации и начнут зарабатывать съемками в гейпорно. А чекисты просто исчезнут из Москвы, как будто их и не было, причем одновременно на некоторых средиземноморских виллах поселятся новые жильцы – любящие тишину "бизнесмены" из России.