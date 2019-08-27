Когда Зеленский уволит Богдана?

Андрей Головачев

политический эксперт

27 августа 2019, 08:37

Отставка главы офиса президента - это лишь вопрос времени.

Богдан, Зеленский
Зеленский заменит Богдана / УНИАН

Журналисты не перестают комментировать трогательную "дружбу", которая сложилась между Владимиром Зеленским и Андреем Богданом. Для украинской политики, где все друг друга ненавидят, это необычный феномен. "Молодые" уже три месяца неразлучны везде: и в труде, и в бою, и на отдыхе. 

Правда, на День Независимости "дружба" дала осечку. Если президент на майдане Незалежности трудился в поте лица, перевоплощаясь из комика в трагика, то глава его офиса веселился в Сан-Тропе на свадьбе "смотрящего" (по версии Бигус Инфо) за Минюстом Андрея Довбенка.

Впрочем, это уже не первый прокол "дружбы", а второй. Первый был, когда в прессу попало заявление об увольнении Богдана, что на самом деле явилось первым проявлением тех непростых отношений, которые складываются между президентом и главой его офиса.

Читайте такжеУспеху Зеленского угрожает подход, который сделал его президентомДля того, чтобы понять в чем суть противоречий между ними, надо понимать как устроена власть в Украине.

В цивилизованных демократических странах все бюрократические органы государства работают самостоятельно, подчиняясь только законам. Политики не могут вмешиваться в работу чиновников. Как они смогли этого добиться, это другой вопрос. На это ушло пару сотен лет. Но это именно так и это, на самом деле, главная отличительная черта демократического способа управления: разделение политической и бюрократической систем.

Наша бюрократия не в состоянии работать самостоятельно, подчиняясь только закону. Ну, в самом деле, вы можете представить, чтобы, например, ГБР, НАБУ, МВД, ГПУ, САП, НАПК, Минстец, Минобороны, СБУ и т.д. никому не подчинялись и все решения принимали бы самостоятельно, строго руководствуясь Конституцией и законами? Смешно, правда?! Их руководители даже в кошмарном сне не пожелают себе такого!

Да, у нас и законы такие, что их можно трактовать как угодно и почти все законы противоречат друг другу и не соответствуют Конституции. Да и не сможет защитить себя в суде ни один руководитель, если он, не дай Бог, попытается вести себя независимо. И потом надо, чтобы одновременно сотни тысяч чиновников стали руководствоваться законами, а не телефонным правом. Ведь если один чудак начнет руководствоваться законами, а все остальные не стали, то этого чудака быстро либо выкинут из системы, либо упекут в психушку.

Читайте такжеСто дней Зеленского: восемь причин для разочарованияВсе чиновники прекрасно понимают, что самостоятельно управлять своими учреждениями, на основании законов они не могут, даже если бы и захотели. Точно такая же ситуация и в судебной системе. Ни один судья не решиться вынести решение, например, по Грымчаку, пока не получит сигнал сверху. Получит сигнал судья, вздохнет спокойно и вынесет свое "независимое" решение по Грымчаку. Поэтому после смены президента, все судьи ринулись искать себе новых хозяев. Наши и успокоились!

Если в стране государственные органы не могут работать независимо, самостоятельно, на основании только законов, то для управления всей государственной машиной необходимо создавать некий управляющий орган, который будет в ручном режиме управлять всей системой.

Как правило, таким органом является президент и приближенные к нему люди. Своеобразное политбюро или как модно сейчас говорить deep state. Такая двухуровневая система управления заимствована Украиной из времен СССР. Если представить на минуту, что украинское политбюро перестанет управлять государственной машиной, то в стране быстро настанет хаос, потому что наша бюрократия не способна самоуправляться без команд сверху

Так работает в реальности весь государственный механизм в Украине.

Когда Зеленский неожиданно для себя самого выиграл выборы, то перед ним во весь рост встала задача быстрого формирования своего собственного Политбюро, которое могло бы взять на себя управление всем огромным государственным аппаратом страны. Причем время не ждало - снизу шли требования взять управление над ними и начать раздавать вышестоящие указания. Машина просто стала буксовать. В этих условиях Зеленскому, у которого просто не было никакого опыта подобного управления, и не было своих кадров, связей, знакомств, знаний и т.д., просто не было другого выхода, как передать полномочия по формированию президентской вертикали власти Андрею Богдану.

Но если президент передает управление государственным аппаратом страны своему фавориту, то он ставит себя в огромную зависимость от него. Он, по сути, становится его заложником, потому что у главы офиса, по факту, становится, власти больше, чем у президента и он может легко манипулировать Гарантом Конституции.

Читайте такжеМелкотравчатая коньюктура: почему Зеленскому стоит помнить судьбу ПорошенкоТаким заложником от Балоги был ленивый Ющенко и закончил плачевно. Барин Янукович все бразды правления передал своему старшему сыну и ..получил свой майдан. Кравчук не смог взять контроль над бюрократией и был вынужден уступить место Кучме. А вот Кучма смог контролировать и Табачника и Медведчука, поэтому и просидел два срока. Порошенко никому не доверял, поэтому денно и нощно управлял всей страной сам лично, контролируя каждую копеечку.

У меня нет сомнений, что Зеленский прекрасно понимает, чем ему грозит передача управления вертикалью власти Богдану. И вопрос даже не в том, что Богдан фактически сосредоточит всю реальную власть в своих руках. Проблема в том, что Богдан, скорее всего, не удержится и станет использовать эту власть в личных целях. А это тяжело или даже фатально отразиться на рейтинге президента.

Какова стратегия Зеленского в этих условиях?

Скажу сразу, что я напрочь отвергаю мысль, что Зеленский уже заранее согласился на роль клоуна-марионетки. Так утверждают только те эксперты, которые не учитывают психологию в своих анализах. Зеленский по характеру очень властный и амбициозный человек. Он долго не потерпит рядом с собой Богдана, который будет пытаться замкнуть всю вертикальна себя. Богдан Зеленскому нужен только на первые 6-8 месяцев, в течении которых президент будет знакомиться с правилами игры, формировать свои кадры и ... пока он не найдет замену Богдану.

Цель Зеленского взять управление в свои руки, но к этому надо готовиться, надо приобрести опыт. Вот поэтому и вынужден Зеленский изображать трогательную дружбу с Богданом. А Богдан - изображать, что он верит в ее искренность и всячески отдалять свое увольнение.

Таковы правила игры в стране, где закон не действует и все управление осуществляется в ручном режиме. Все ,что сможет и обязан (!!) сделать Зеленский - это убрать всех "смотрящих" от Порошенко и заменить их на своих "смотрящих". Если он это не сделает, то полностью потеряет управление и страна пойдет в разнос. Бюрократия просто заявит, что "царь - не настоящий" и начнет искать нового царя и ... найдет.

Ну, а народу, остается только уповать на то, что новые "смотрящие" от Зеленского, будут лучше, справедливее и честнее, чем "смотрящие" от Порошенко.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Андрей Головачев Андрей Богдан
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